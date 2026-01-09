Kardinolas: Leonas XIV planuoja apsilankyti Ispanijoje, aplankyti Madridą, Barseloną ir Kanarų salas

Madrido arkivyskupas ir kardinolas Jose Cobo Cano (Chosė Kobas Kanas) pranešė, kad būsimos kelionės planai dar rengiami. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su Vatikano valstybės sekretoriato pareigūnu, kuriame buvo aptartos galimos popiežiškosios kelionės į Ispaniją detalės.
Nors birželis minimas kaip galimas šios kelionės mėnuo, Madrido arkivyskupas pareiškė, kad tiksli data kol kas nežinoma.
Ispanija ilgą laiką siekė, kad popiežius Pranciškus surengtų vizitą, tačiau per daugiau nei dešimtmetį trukusį popiežiavimą jis vis atsisakydavo. Balandį miręs pontifikas mieliau rinkdavosi keliones į mažesnes šalis, dažnai į tolimas vietas, kur katalikai sudaro mažumą.
Penktadienį J. Cobo Cano žurnalistams sakė, kad dabartinis svarstomas pasiūlymas numato, jog Leonas XIV aplankys Ispanijos sostinę ir Barseloną, kur tikimasi, kad jis aukos mišias Šv. Šeimynos (Sagrada Familia) bazilikoje.
Bazilikos statybų taryba pakvietė popiežių Leoną XIV vadovauti iškilmingoms mišioms 2026-ųjų birželio 10 dieną, minint jos architekto Antoni Gaudi (Antonio Gaudžio) 100-ąsias mirties metines.
Planuojama, kad Leonas XIV taip pat aplankys Kanarų salas, Ispanijos archipelago salyną netoli Šiaurės Vakarų Afrikos. Šiose salose fiksuojamas didelis iš Vakarų Afrikos atvykstančių migrantų skaičius.
Nors Pranciškus nenorėjo rengti vizito Ispanijoje, jis troško nuvykti į Kanarų salas, mat ilgus metus rūpinosi migrantais ir pabėgėliais.
Manoma, kad vizitas Ispanijoje būtų pirmoji Leono XIV žinoma kelionė į užsienį 2026 metais.
Pirmasis popiežius amerikietis teigia, kad šiemet norėtų aplankyti Afriką, ypač Alžyrą taip pat Peru, kur du dešimtmečius gyveno kaip misionierius, bei Argentiną ir Urugvajų.
Naujausi komentarai