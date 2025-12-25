 Popiežius ragina Rusiją ir Ukrainą derėtis tiesiogiai

2025-12-25 14:32
Karolis Broga (AFP)

Popiežius Leonas XIV per Kalėdas paragino Rusiją ir Ukrainą užmegzti tiesioginį dialogą siekiant taikos. Pastarosiomis savaitėmis aktyviai imamasi tarptautinių diplomatinių pastangų bandant užbaigti beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

Popiežius Leonas XIV
Popiežius Leonas XIV / EPA-ELTA nuotr.

„Tegul susijusios šalys, padedamos ir remiamos tarptautinės bendruomenės, randa drąsos įsitraukti į nuoširdų, tiesioginį ir pagarbų dialogą,“ – Vatikane sakydamas Kalėdų sveikinimą sakė pontifikas.

Rusijos ir Ukrainos pareigūnai pastaruoju metu atskirai kalbėjosi su JAV derybininkais apie pasiūlymus užbaigti 2022 m. vasarį Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.

Kalėdų mišių metu Šv. Petro bazilikoje popiežius taip pat pasmerkė beprasmiškų karų žalą. Jis kalbėjo ir apie situaciją Gazos Ruože.

„Kaip galime negalvoti apie palapines Gazoje, kurios stovi lietuje, vėjyje ir šaltyje?“, – sakė popiežius Leonas XIV.

Pontifikas pabrėžė, kad vis dar tebevykstantys ar pasibaigę karai palieka tik griuvėsius ir atviras žaizdas.

Padėtį karo nuniokotame Gazos Ruože, kur daugelis palestiniečių neteko namų, pastarosiomis dienomis dar labiau apsunkino blogi orai.

Anksčiau Jungtinės Tautos paskelbė, kad apie 1,3 mln. žmonių Gazos Ruože reikia pastogės ir perspėjo apie hipotermijos grėsmę šąlant orams.

