Kas žinoma apie JAV sankcijas Rusijos naftai

Europos Sąjunga (ES) taip pat paskelbė iki 2026 metų pabaigos visiškai uždrausianti rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą.
Štai ką žinome apie priemones, jų mastą ir galimą poveikį:
Dvi didžiausios naftos bendrovės
JAV sankcijomis įšaldomas visas „Rosneft“ ir „Lukoil“ turtas Jungtinėse Valstijose ir JAV bendrovėms draudžiama su jomis bendradarbiauti.
Šios įmonės yra vienos didžiausių Rusijos bendrovių, Kremliui priklauso kontrolinis „Rosneft“ akcijų paketas.
Pasak pramonės analitikų, jos kartu išgauna didžiąją Rusijos naftos gavybos dalį – 55 proc. Abi jos taip pat išgauna dujas.
Šios bendrovės yra svarbios valstybės finansų, kuriuos Kremlius naudoja karui su Ukraina apmokėti, dalininkės.
Siekdamas apriboti Maskvos pajamas, Kyjivas per visą karą rengė bepiločių orlaivių smūgius „Rosneft“ ir „Lukoil“ naftos perdirbimo gamykloms, dėl kurių sumažėjo gavyba ir pakilo benzino kainos.
Ketvirtadienį ES įvedė naujas sankcijas Rusijos naftos ir dujų sektoriui.
Jos apima visišką Rusijos suskystintųjų gamtinių dujų importo sustabdymą iki 2026 metų pabaigos ir priemones prieš Maskvos šešėlinį naftos tanklaivių laivyną, kuriuo Kremlius naudojasi siekdamas apeiti sankcijas.
Nuo 2022 metų plataus masto invazijos į Ukrainą ES drastiškai sumažino savo priklausomybę nuo rusiškų gamtinių dujų.
Remiantis naujienų agentūros AFP skaičiavimais, atliktais pagal Briuselio „Bruegel“ instituto duomenis, rusiškų dujų importo į ES dalis sumažėjo nuo 38 proc. prieš karą iki vos 7 proc. dabar.
Antrinės sankcijos
Jungtinės Valstijos įtraukė bendroves „Lukoil“ ir „Rosneft“ į savo subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą (SDN) – registrą, kuriuo vadovaujasi daugelis šalių ir kurio baiminasi verslo pasaulis.
Su Rusijos subjektais bendradarbiaujančioms bendrovėms gresia antrinės sankcijos, dėl kurių jos negalės naudotis JAV bankais, prekybininkais, siuntėjais ir draudikais – žaliavų rinkos pagrindu.
Antrinės sankcijos yra didelė problema, nes niekas nenori būti atkirstas nuo galingo JAV bankininkystės sektoriaus, kuris yra labai svarbus vykdant sandorius doleriais, AFP sakė JAV įsikūrusio analitinio centro „Atlantic Council“ ekspertė Maia Nikoladze (Maja Nikoladzė).
Rusijos energetikos ekspertas Aleksejus Gromovas sakė, kad sankcijomis siekiama užkirsti kelią Rusijos ir Indijos prekybai doleriais, nes Naujasis Delis yra pagrindinis Rusijos naftos importuotojas.
„Tai didelis smūgis, dėl kurio kils sunkumų tiekiant Rusijos naftą Indijai“, – AFP sakė Maskvoje įsikūrusio Energetikos ir finansų instituto direktorius A. Gromovas.
Sankcijos gali turėti įtakos „Lukoil“ ir „Rosneft“ projektams užsienyje, nes partneriai gali nenorėti rizikuoti dirbti su jomis, Rusijos užsienio santykių tarybos analitikas Georgijus Bovtas sakė Rusijos radijo stočiai BFM.
Politinis ir ekonominis poveikis
D. Trumpas savo kadencijos pradžioje bandė puoselėti ryšius su Rusija, tačiau vis labiau nusivylė šios šalies atsisakymu susitarti dėl paliaubų.
Naujausios sankcijos reiškia, kad D. Trumpas žengė toliau nei jo pirmtakas demokratas Joe Bidenas (Džo Baidenas), kuris netaikė sankcijų dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, o vietoj to nusitaikė į mažesnius gamintojus, sakė G. Bovtas.
„Didžiausių Rusijos naftos kompanijų įtraukimas į SDN sąrašą – net Bidenas taip toli nenuėjo“, – sakė Bovtas.
Norvegijoje įsikūrusio tyrimų centro „Rystad Energy“ atstovas Jorge Leonas (Chorchė Leonas) interviu AFP šias priemones pavadino „didžiuliu politinio spaudimo Rusijai posūkiu“.
J. Leonas pridūrė, kad neaišku, ar Kinija viena galėtų kompensuoti trūkstamus Indijos ir Turkijos užsakymus Rusijai.
„Matysime mažiau oficialaus rusiškos žalios naftos pirkimo ir tikriausiai šiek tiek daugiau šešėlinės Rusijos laivyno prekybos“, – sakė jis.
Tačiau kita Atlanto tarybos ekspertė Elisabeth Braw (Elizabet Brav) atsargiai vertina sankcijų poveikį ir AFP sakė, kad yra daug stiprių ekonomikų, kurios „iš esmės gali įsitraukti ir pirkti bet kokius produktus, kuriems taikomos sankcijos“.
„Neturėtume manyti, kad sankcijos automatiškai turės didelį poveikį“, – pridūrė ji.
Rusija pareiškė, kad ji yra atspari sankcijoms, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad jos yra aiškus signalas Maskvai nutraukti karą.
Naujausi komentarai