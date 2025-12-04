JAV sustabdė kai kurias sankcijas Rusijos naftos milžinei „Lukoil“

Šiuo žingsniu leidžiama tokiose valstybėse kaip Jungtinės Valstijos esančiose „Lukoil“ degalinėse toliau aptarnauti klientus, tuo pačiu metu užkertant pinigų grįžimui į Rusiją, kuriai nuo 2022-ųjų vasarį pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą taikomos griežtos JAV ir Europos Sąjungos (ES) sankcijos.
Iždo departamentas teigė, kad pratęsė leidimą, siekdamas „sumažinti žalą vartotojams ir tiekėjams, norintiems sudaryti įprastus sandorius“ su mažmeninės prekybos degalinėmis, susijusiomis su „Lukoil“ subjektais.
Šis sprendimas iš dalies sustabdo priemones, kurias spalį įvedė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
D. Trumpas, bandymas daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, spalį paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, kurios įsigaliojo lapkričio 21 dieną.
Šie D. Trumpo žingsniai prieš Rusiją dėl karo Ukrainoje – jau paskatino pagrindinius rusiškos naftos pirkėjus ieškoti alternatyvių tiekėjų.
Apie priemonių prieš „Lukoil“ sušvelninimą buvo paskelbta tą pačią savaitę, kai Baltųjų rūmų derybininkai Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarti JAV taikos plano užbaigti karui Ukrainoje.
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė praėjusį mėnesį pareiškė, kad Rusija siekia pasinaudoti JAV pasiūlymais karui Ukrainoje užbaigti, kad sustabdytų Vašingtono sankcijas.
