Keturiolika šalių pasmerkė Izraelio sprendimą kurti naujas gyvenvietes Vakarų Krante

„Mes, Belgijos, Kanados, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Islandijos, Airijos, Japonijos, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės valstybės, smerkiame Izraelio saugumo kabineto sprendimą patvirtinti 19 naujų gyvenviečių okupuotame Vakarų Krante“, – teigiama Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos išplatintame bendrame pareiškime.
„Primename, kad vienareikšmiškai prieštaraujame bet kokiai aneksijos formai ir gyvenviečių plėtros politikai“, – priduriama pareiškime.
Savo pareiškime šios šalys pabrėžė, kad tokie vienašališki veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia pavojų trapioms paliauboms Gazoje, derybų tarpininkams siekiant pradėti antrąjį paliaubų susitarimo etapą.
Jos paragino Izraelį „atšaukti šį sprendimą ir nutraukti gyvenviečių plėtrą“.
Bendrą pareiškimą pasirašiusios šalys taip pat pakartojo savo „nepajudinamą įsipareigojimą siekti visapusiškos, teisingos ir ilgalaikės taikos, grindžiamos dviejų valstybių sprendimu, pagal kurį dvi demokratinės valstybės, Izraelis ir Palestina, gyventų viena šalia kitos taikai ir saugiai“.
Kaip anksčiau rašė ELTA, kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio finansų ministras Bezalelis Smotrichas sekmadienį paskelbė, kad valdžios institucijos uždegė žalią šviesą 19-os naujų gyvenviečių statyboms okupuotame Vakarų Krante, ir nurodė, jog tokiu žingsniu siekiama užkirsti kelią Palestinos valstybės įkūrimui.
Izraelis tokį sprendimą priėmė praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Tautos (JT) pareiškė, kad Izraelio gyvenviečių plėtra Vakarų Krante pasiekė didžiausią lygį bent nuo 2017 m. Visos Izraelio gyvenvietės pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos.
Skaičiuojama, kad Vakarų Krante, kurį Izraelio pajėgos okupavo 1967 m. per Šešių dienų karą, greta maždaug 3 mln. palestiniečių gyvena daugiau kaip 700 tūkst. žydų naujakurių. Po to, kai 2023 m. spalio mėnesį prasidėjo karas Gazoje, ten padaugėjo smurto atvejų.
JT šias gyvenvietes laiko svarbia kliūtimi siekiant sudaryti taikos susitarimą, nes jų pripažinimas iš esmės neleistų suformuoti vientisos palestiniečių teritorijos Vakarų Krante, jei būtų susitarta dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo.
