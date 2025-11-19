„Kiaulytė“, „siaubinga“: Trumpas žemina moteris reporteres

Po to, kai žurnalistė Mary Bruce per Saudo Arabijos sosto įpėdinio Mohammedo bin Salmano vizitą Baltuosiuose rūmuose uždavė keletą klausimų, D. Trumpas pagrasino atimti kanalo ABC transliavimo licenciją.
Pirmesnis incidentas, susijęs su naujienų agentūros „Bloomberg“ žurnaliste Catherine Lucey, įvyko prieš keletą dienų prezidento lėktuve, tačiau pranešimai apie jį socialiniuose tinkluose pasirodė tik antradienį.
„Tyliai. Tyliai, kiaulaite“, – penktadienį pareiškė D. Trumpas, pirštu rodydamas į C. Lucey, kai ši jo paklausė, kodėl jis atsisako atskleisti medžiagą apie reputaciją susiteršusį seksualinį nusikaltėlį Jeffrey‘į Epsteiną, „jei tose bylose nėra nieko inkriminuojančio“.
Naujienų kanalo CNN žurnalistas Jake‘as Tapperis D. Trumpo komentarą apie „kiaulaitę“ pavadino „pasibjaurėtinu ir visiškai nepriimtinu“.
O antradienį D. Trumpas užsipuolė transliuotojo „ABC News“ žurnalistę M. Bruce, kai ji Ovaliajame kabinete, kur JAV prezidentas priėmė de facto Saudo Arabijos valdovą, uždavė keletą klausimų.
M. Bruce pirmiausia paklausė, ar D. Trumpo šeimos verslo sandoriai su Saudo Arabija nesudaro interesų konflikto.
Tada ji uždavė princui Mohammedui klausimą apie 2018 m. nužudytą Saudo Arabijos žurnalistą disidentą Jamalą Khashoggį, sakydama, kad „JAV žvalgyba padarė išvadą, kad jūs organizavote žiaurų žurnalisto nužudymą, rugsėjo vienuoliktosios aukų šeimos yra pasipiktinę, kad esate čia, Ovaliajame kabinete. Kodėl amerikiečiai turėtų jumis pasitikėti?“
„ABC melagienos. Vienos iš blogiausių šioje srityje“, – į tai piktai atšovė D. Trumpas.
„Daugiau jokių klausimų“
Tada prezidentas pareiškė, kad „neturi nieko bendra“ su Trumpo organizacija, kurią šiuo metu valdo du jo vyresnieji sūnūs ir kuri pirmadienį paskelbė apie susitarimą su Saudo Arabijos nekilnojamojo turto vystytoju dėl kurorto statybų Maldyvuose.
D. Trumpas taip pat užsistojo princą Mohammedą, kuris neigia dalyvavęs J. Khashoggio nužudyme, nors JAV žvalgyba sako, jog būtent jis davė leidimą įvykdyti šią operaciją.
„Nereikia daryti mūsų svečiui gėdos tokiais klausimais“, – rėžė D. Trumpas.
Po to D. Trumpas vėl įsiuto, kai M. Bruce paklausė apie J. Epsteiną. Antradienį Kongresas didžiąja balsų dauguma nusprendė paviešinti dokumentus apie šį finansininką, kuris 2019 m. nusižudė kalėjime, kur laukė teismo dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
„Man nepatinka ne pats klausimas, o tavo požiūris. Manau, kad esi siaubinga žurnalistė“, – M. Bruce atkirto D. Trumpas.
D. Trumpas pareiškė, kad „neturi nieko bendro“ su J. Epsteinu ir dar kartą pakartojo, kad visas šis skandalas yra „pramanas“.
O „jūsų niekam tikusi kompanija yra viena iš jo skleidėjų“, – pasakė jis jai.
D. Trumpas paragino JAV transliavimo priežiūros institucijos vadovą, kuris jau pirmiau grasino kanalui ABC dėl jo platinamo turinio, „apsvarstyti“ galimybę atimti jo licenciją.
„Iš tavęs daugiau jokių klausimų“, – bedęs pirštu į M. Bruce pareiškė jis.
