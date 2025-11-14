Kilus korupcijos skandalui Kyjivas atliks valstybinių įmonių auditą

Šių dviejų sektorių įmonės bus ypač griežtai tikrinamos, „Telegram“ tinkle pareiškė J. Svyrydenko. Dėmesys bus skiriamas skaidrumui viešuosiuose pirkimuose ir finansinei kontrolei. Ji konkrečiai paminėjo naftos ir dujų bendrovę „Naftogaz“ ir Ukrainos geležinkelius.
Kitame įraše premjerė teigė, kad bus sustabdytas ir konkursas į aukščiausiąją Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatorės pareigybę, nes vienas iš finalininkų minimas korupciją tiriančių pareigūnų.
„Tokiomis aplinkybėmis tęsti konkursą yra nesuderinama su skaidrumo, sąžiningumo ir pasitikėjimo procesu principais“, – parašė ji.
Oksana Kryvenko, dirbusi buvusio energetikos ir teisingumo ministro Germano Galuščenkos patarėja, anksčiau buvo įveikusi pirminės atrankos procesą.
G. Galuščenka yra vienas iš dviejų ministrų, turėjusių atsistatydinti Ukrainai vykdant plataus masto tyrimą dėl įtariamo kyšininkavimo, susijusio su energetikos infrastruktūros projektais.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specializuota kovos su korupcija prokuratūra (SAP) pranešė, kad tyrimai susiję su valstybine branduolinės energetikos bendrove „Energoatom“. Bylos centre – milijoniniai kyšiai, tariamai sumokėti statant apsaugines konstrukcijas, skirtas apsaugoti energetikos objektus nuo Rusijos aviacijos smūgių.
(be temos)
(be temos)