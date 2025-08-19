Kim Jong Unas ragina plėsti šalies branduolinių ginklų pajėgumus

„Sustiprėję JAV ir ROK (Pietų Korėjos) kariniai ryšiai ir jėgos demonstravimas yra akivaizdžiausias jų noro sukelti karą įrodymas“, – sakė Kim Jong Unas. Jį citavo oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
„Susidariusi padėtis reikalauja radikaliai ir greitai pakeisti esamą karinę teoriją bei praktiką ir sparčiai plėsti nuklearizaciją“, – pareiškė Šiaurės Korėjos lyderis.
Kim Jong Unas šiuos komentaruos išsakė pirmadienį, apsilankęs eskadriniame minininke „Choe Hyon“ karinio jūrų laivyno bazėje ir gavęs ataskaitą apie karo laivo ginklų sistemas.
Jis pareiškė esąs patenkintas tuo, kad „pagrindinės užduotys dėl karinio jūrų laivyno aprūpinimo aukštosiomis technologijomis ir branduoliniais ginklais vyksta pagal planą“ prieš spalį planuojamą įvertinimą, teigė KCNA.
JAV ir Pietų Korėja pirmadienį pradėjo kasmetines bendras pratybas, kuriomis siekiama pasirengti atremti galimas grėsmes iš branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos.
11 dienų truksiančiose pratybose numatyti „keleri didelio masto kovinio šaudymo mokymai“, teigiama JAV kariuomenės pranešime. Jame priduriama, kad karinės pratybos yra orientuotos į gynybą.
Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pažadėjo gerbti Šiaurės Korėjos politinę sistemą ir kurti karinį pasitikėjimą, reaguodamas į ketvirtadienį Pchenjano paskelbtą pareiškimą, kad jis nėra suinteresuotas gerinti santykių su Seulu.
Lee Jae-myungas nuo birželio, kai buvo išrinktas, žada užmegzti ryšį su Šiaurės Korėja ir tęsti dialogą be išankstinių sąlygų. Tokia nuostata skiriasi nuo jo pirmtako pozicijos.
Lee Jae-myungas kalbėjo praėjus dienai po to, kai įtakinga Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong pareiškė, kad Šiaurės Korėja „neturi noro gerinti santykių su Pietų Korėja“.
Ji taip pat paneigė Pietų Korėjos kariuomenės pranešimus, kad Pchenjanas pradėjo šalinti garsiakalbius, naudojamus propagandai pasienyje.
