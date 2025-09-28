Kinijoje atidarytas aukščiausias pasaulyje tiltas

Kabamojo tilto atstumas tarp pagrindinių atramų yra 1 tūkst. 420 metrų. Atidarius tiltą, važiavimo laikas per Huajiang tarpeklį kalnuotoje provincijoje sutrumpės nuo maždaug dviejų valandų iki kelių minučių.
Didžiulio infrastruktūros projekto statyba truko trejus metus. Jo kaštai, pasak kinų valstybinės žiniasklaidos, siekia daugiau kaip 2 mlrd. juanių (apie 240 mln. eurų).
18 iš 20 aukščiausių pasaulio tiltų yra Kinijos teritorijoje. Tačiau tokių milžiniškų infrastruktūros projektų statyba dėl didelių kaštų vertinama gana prieštaringai: kai kurios Kinijos provincijos smarkiai prasiskolinusios, o tai vis labiau stabdo šalies ekonomikos augimą. Guidžou provincija laikoma vienu labiausiai prasiskolinusių šalies regionų.
