Kinijoje atidarytas aukščiausias pasaulyje tiltas

2025-09-28 13:27
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pietvakarinėje Kinijos Guidžou provincijoje transportui atidarytas aukščiausias pasaulyje tiltas. Aukštis nuo upės vagos iki „Huajiang Grand Canyon Bridge“ tilto važiuojamosios dalies, pasak naujienų agentūros „Xinhua“,  siekia 625 metrus. Tai maždaug atitinka Šanchajaus bokšto (632 m)  – aukščiausio Kinijos Liaudies Respublikos dangoraižio – aukštį.

„Huajiang Grand Canyon Bridge“
„Huajiang Grand Canyon Bridge“ / Scanpix nuotr.

Kabamojo tilto atstumas tarp pagrindinių atramų yra 1 tūkst. 420 metrų. Atidarius tiltą, važiavimo laikas per Huajiang tarpeklį kalnuotoje provincijoje sutrumpės nuo  maždaug dviejų valandų iki kelių minučių.

Didžiulio infrastruktūros projekto statyba truko trejus metus. Jo kaštai, pasak kinų valstybinės žiniasklaidos, siekia daugiau kaip 2 mlrd. juanių (apie 240 mln. eurų).

18 iš 20 aukščiausių pasaulio tiltų yra Kinijos teritorijoje. Tačiau tokių milžiniškų infrastruktūros projektų statyba dėl didelių kaštų vertinama gana prieštaringai: kai  kurios Kinijos provincijos smarkiai prasiskolinusios, o tai vis labiau stabdo šalies ekonomikos augimą. Guidžou provincija laikoma vienu labiausiai prasiskolinusių šalies regionų.

