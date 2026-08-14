Kinų įmonė ketina atidaryti sezoninį laivybos maršrutą per Arktį

Bendrovė pavadinimu „Sea Legend“ galimybę atidaryti tokį maršrutą patikrino praėjusiais metais, kai lediniu Šiauriniu jūrų keliu, vedančiu palei Rusijos pakrantę, atliko pirmąjį konteinerinio laivo reisą iš Kinijos į Europą.
Pasak bendrovės, kelionė iš rytinio Kinijos Ningbo miesto į Anglijos Felikstou uostą truko 20 dienų – tai maždaug pusė laiko, kurio reikia pristatyti krovinius iš Kinijos į Europą per Sueco kanalą.
„Sea Legend“ taps pirmuoju vežėju, kuris septynių savaičių laikotarpiu iki spalio 3 d. teiks reguliarias konteinerių pervežimo paslaugas Šiauriniu jūrų keliu.
Šeštadienio naktį iš Ningbo į Felikstou išplauks bendrovės „Sea Legend“ laivas „Dubai Tower“, penktadienį naujienų agentūrai AFP pasakė vienas Ningbo-Žušano uosto darbuotojas.
Arkties jūrų keliu jau yra plaukusios ir kitos laivybos bendrovės, o pirmoji tai padarė Danijos bendrovė „Maersk“ 2018 metais.
Remiantis birželio mėnesį paskelbta verslo draudimo bendrovės „Allianz Commercial“ laivybos analize, 2025 m. Šiauriniu jūrų keliu buvo pervežti net 23 konteineriai – tai daugiau nei praėjusiais metais, kai jų skaičius siekė 15.
Tačiau daugelis įmonių įsipareigojo vengti vykdyti reguliarius reisus šioje teritorijoje, nes kyla pavojus, kad dėl to ims greičiau tirpti ledynai.
Didžiosios laivybos bendrovės, tarp kurių – Prancūzijos įmonė „CMA CGM“, Šveicarijoje įsikūrusi „MSC“ ir „Hapag-Lloyd“ iš Vokietijos, pasirašė JAV veikiančios ne pelno organizacijos įsipareigojimą „vengti Arkties gabenimo maršrutų“, įskaitant Šiaurinį jūrų kelią.
„Nors šie maršrutai gali padėti sutrumpinti kelionės trukmę, didėjantis laivų eismas Arkties jūrų maršrutais kelia didelę riziką ir gali turėti pražūtingų pasekmių aplinkai“, – rašoma organizacijos „Ocean Conservancy“ interneto svetainėje.
Tačiau analitikai teigia, kad Arktis yra svarbus ateities prekybos maršrutas, ypač Kinijai, kuri 2018 m. išdėstė savo viziją dėl platesnių galimybių patekti į šį regioną per „Poliarinį Šilko kelią“.
Laikotarpis, truksiantis iki spalio 3 d., „iš esmės sutampa su laikotarpiu, per kurį laivai gali tikėtis plaukti be ledlaužio pagalbos“, savo pranešime rašė Nielsas Rasmussenas, pagrindinis laivybos lobistų organizacijos BIMCO laivybos analitikas.
Tačiau, pasak jo, bendrovės „Sea Legend“ laivais bus gabenama mažiau nei 0,5 proc. savaitinio konteinerių srauto iš Rytų ir Pietryčių Azijos į Šiaurės Europą.
Be to, dėl savo ribotos trukmės ši paslauga „sudaro mažiau nei 0,1 proc. metinio konteinerių srauto tarp šių dviejų regionų“, pridūrė jis.
„Nišiniai vežėjai“ iš Rusijai palankių šalių gali bandyti praplaukti šią teritoriją dažniau, teigė vyresnysis bendrovės „ING“ ekonomistas Rico Lumanas.
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