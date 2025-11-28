 Klaida gyvenimo aprašyme ministrui kainavo postą

2025-11-28 13:21
BNS inf.

Rumunijos gynybos ministras penktadienį atsistatydino, pareiškęs, kad savo gyvenimo aprašyme padarė klaidą dėl universitetinio išsilavinimo.

Klaida gyvenimo aprašyme ministrui kainavo postą / Scanpix nuotr.

Neseniai buvo kilę ginčai dėl tariamai melagingos informacijos jo gyvenimo aprašyme.

„Šiandien atsistatydinau iš krašto apsaugos ministro pareigų“, – feisbuke sakė gynybos ministras Ionutas Mosteanu.

Jis pridūrė nenorintis, kad tokie ginčai atitrauktų NATO valstybės narės dėmesį nuo Rusijos grėsmės Europoje.

Nuo 2022-ųjų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rumunijos teritorijoje ne kartą rasta nukritusių dronų skeveldrų.

Bukareštas taip pat apkaltino Maskvą „hibridinėmis atakomis“, įskaitant kišimąsi į praėjusių metų prezidento rinkimus, kurie vėliau buvo anuliuoti.

