Dėl rusų dronų grėsmės Rumunija nurodė evakuoti pasienio kaimą

Maskva nuo 2022-ųjų, kai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ne kartą atakavo prie Dunojaus upės esančius Ukrainos uostus, esančius netoli Rumunijos.
Rumunų pareigūnai pirmadienį pranešė, kad po naktinės dronų atakos prieš Dunojaus upės uostą Pietų Ukrainoje užsiliepsnojo laivas, gabenęs suskystintas gamtines dujas.
Dėl laivo „artumo prie Rumunijos teritorijos ir jo krovinio pobūdžio“ pareigūnai įsakė evakuoti Plauru kaimą, esantį kitoje Dunojaus pusėje nuo Ukrainos uostamiesčio Izmajilo.
Evakuacija vykdoma atsargumo dėlei, pranešime spaudai teigė gelbėjimo tarnybos.
Prieš evakuaciją gyventojai į savo mobiliuosius telefonus gavo įspėjimus apie krintančių skeveldrų pavojų.
„Šiandien (...) Plauru vietovei išsiųstas „RO-ALERT“ perspėjimas dėl gresiančio sprogimo“, – pranešė pareigūnai, pridurdami, kad šioje teritorijoje tai pat buvo sustabdytas kelių ir jūrų eismas.
Anot rumunų gynybos ministerijos, „neužfiksuota jokių neteisėtų įsibrovimų į nacionalinę oro erdvę“ po to, kai „Rusijos Federacijos pajėgos naktį atakavo Ukrainos teritorijas netoli upės sienos su Rumunija“.
Oficialiai Plauru 2021 metais gyveno 32 gyventojai. Pasak pareigūnų, iki šiol evakuota 15 žmonių.
Rumunijos užsienio reikalų ministerija penktadienį paskelbė iškvietusi Rusijos ambasadorių dėl naktį iš lapkričio 10-osios į 11-ąją į NATO šalies teritorijoje nukritusios drono skeveldros.
„Jam buvo pateikti apčiuopiami, išsamūs ir tvirti įrodymai apie Rumunijos oro erdvės pažeidimą, kurį padarė Rusijos karinėms pajėgoms priklausantis bepilotis orlaivis“, – teigiama pranešime spaudai.
Rusijos ambasada Bukarešte iškvietimą pavadino „teatriniu įvykiu“, paneigdama „bet kokias spėliones apie tariamą tyčinį Rumunijos teritorinio vientisumo pažeidimą ir bet kokias Rusijos keliamas grėsmes jos saugumui“.