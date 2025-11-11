Klyčko: pasibaigus karui daug jaunų pabėgėlių negrįš į Ukrainą

„Džiaugtumėmės, jei sugrįžtų pusė jaunų žmonių“, – sakė jis antradienį Vokietijos stočiai „Welt TV“. Anot jo, jauni žmonės „gana greitai integruojasi į visuomenę ir išmoksta kalbą“ tose šalyse, į kurias pabėgo. Čia jie sukuria ir šeimas.
Be to, grįžimo sąlygų yra ta, kad Ukrainoje būtų taika, darbo vietų ir Europai prilygstanti gyvenimo kokybė, aiškino V. Klyčko. Jis pridūrė, kad Ukrainos po karo laukia „milžiniški iššūkiai“.
Praėjusią savaitę Vokietijos gyventojų tyrimo institutas (BIB) pranešė, kad dabar jau dirba apie pusę 2022 m. vasario–gegužės mėnesiais nuo karo į Vokietiją pabėgusių darbingo amžiaus ukrainiečių. Ukrainiečių vaikai ir jaunimas, be to, per pirmuosius metus nuo atvykimo pasiekė didelės pažangos mokydamiesi kalbos.
Kyjivas meras tuo tarpu pasisakė už tai, kad mobilizacijos amžius būtų sumažintas nuo dabar 25 iki 22 ar 23 metų.
„Turime didžiulių problemų su kariais, žmogiškaisiais ištekliais“, – kalbėjo V. Klyčko. Tačiau jie per karą vaidina didelį vaidmenį.
Rusija užpuolė Ukrainą 2022 m. vasarį.