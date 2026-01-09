Po Ukrainos atakos Belgorodo srityje – pusė milijono rusų be elektros

Penktadienį gubernatorius Viačeslavas Gladkovas platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše pranešė, kad raketų smūgiai infrastruktūros objektui paliko 556 tūkst. vietos gyventojų be elektros.
„Beveik tiek pat žmonių liko be šildymo, o tai pirmiausia paveikė 1920 daugiabučių namų. Beveik 200 tūkst. žmonių liko be vandens ir kanalizacijos“, – vaizdo įraše sakė jis.
V. Gladkovas pabrėžė, kad „padėtis yra labai sudėtinga“. Jo teigimu. dedamos pastangos prijungti rezervinius pajėgumus.
Jokios informacijos apie galimą elektros tiekimo nutraukimo trukmę jis nepateikė, tik pranešė, kad naujausią informaciją pateiks popietę.
Nuo karo pradžios Rusija sistemingai bombarduoja Ukrainos regionus ir naikina energetikos objektus.
Maskva per naktį antrą kartą nuo karo pradžios panaudojo vidutinio nuotolio raketą „Orešnik“ prieš savo kaimynę.
Ukraina vis dažniau nuo kaimynės agresijos ginasi smūgiuodama taikiniams, esantiems toli už sienos su Rusija. Ukrainiečiai pirmiausia taikosi į naftos ir dujų pramonės objektus, kad sutrukdytų Rusijos kariuomenei tiekti degalus. Paprastai šiuo tikslu Ukraina naudoja ilgojo nuotolio dronus. Raketos naudojamos retai.