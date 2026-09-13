Kosovas patvirtino naują Albino Kurti vadovaujamą vyriausybę

Tai užbaigė tris mėnesius trukusią po rinkimų susidariusią aklavietę, nors jauniausioje Europos demokratijoje ir toliau tikimasi politinio nestabilumo.
Kabinetui, kuriame dominuoja A. Kurti partijos „Vetevendosje“ nariai, pritarė 62 įstatymų leidėjai 120 vietų asamblėjoje, pranešė parlamento pirmininkė Albulena Haxhiu (Albulena Hadžiu).
Kosovą drebina politinis nestabilumas, nes A. Kurti partijai reikia opozicijos paramos, kad užsitikrintų dviejų trečdalių daugumą, reikalingą prezidentui išrinkti.
Kiekvieną kartą, kai parlamentui nepavyksta išrinkti prezidento, turi būti skelbiami nauji pirmalaikiai rinkimai.
A. Kurti partija nugalėjo trejuose parlamento rinkimuose, vykusiuose nuo 2025 metų vasario, įskaitant dvejus pirmalaikius rinkimus – 2025 metų gruodį ir šių metų birželį, tačiau iki šiol jai nepavyko sutelkti pakankamai paramos, kad būtų išrinktas valstybės vadovas.
Prieš balsavimą pasakytoje kalboje A. Kurti patikino, kad socialiniai klausimai bus vieni iš jo naujojo kabineto prioritetų, ir teigė, kad Europos Sąjungos (ES) šalies kandidatės statuso gavimas išlieka „pagrindiniu tikslu (...) ir svarbiausiu strateginiu prioritetu“.
Kosovas, viena skurdžiausių Europos ekonomikų, dėl politinės krizės nespėja diegti reformų, todėl rizikuoja prarasti dalį pasirengimo narystei ES lėšų.
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