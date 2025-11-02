Kremlius atsisako minties netrukus surengti Trumpo ir Putino susitikimą

Šiuo metu „nėra būtinybės“ skubotai rengti susitikimą, sekmadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS. Jis tvirtino, kad dabar reikia „labai kruopščiai dirbti prie susitarimo detalių“.
D. Trumpas po spalio 16 d. įvykusio pokalbio telefonu su V. Putinu nurodė, kad tikisi per dvi savaites Vengrijos sostinėje Budapešte surengti derybas dėl karo užbaigimo. Tačiau vėlesni Vašingtono ir Maskvos kontaktai, regis, įtikino JAV pareigūnus, kad Rusija nenori sušvelninti savo maksimalistinių reikalavimų dėl Ukrainos.
D. Trumpas po to neribotam laikui atidėjo aukščiausiojo lygio susitikimą, sakydamas, kad jis būtų „beprasmis“. Spalio 22 d. jis pirmą kartą įvedė griežtas sankcijas dviem Rusijos naftos bendrovėms.
D. Peskovas pakartojo Maskvos poziciją, kad Rusija atmeta JAV, Europos ir Ukrainos raginimus prieš derybas nutraukti ugnį. Kremlius teigia, kad pirmiausia turi būti pasiektas politinis susitarimas.
