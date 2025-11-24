 Kremlius Europos pasiūlymus dėl plano Ukrainai pavadino nekonstruktyviais

Kremlius Europos pasiūlymus dėl plano Ukrainai pavadino nekonstruktyviais

2025-11-24 20:17
BNS inf.

 Kremlius pirmadienį pareiškė, kad Europos kontrpasiūlymai dėl 28 punktų JAV plano karui Ukrainoje užbaigti yra „nekonstruktyvūs“ ir netenkinantys Rusijos.

Jurijus Ušakovas
Jurijus Ušakovas / Scanpix nuotr.

„Kalbant apie sklandančius planus, šį rytą sužinojome apie Europos planą, kuris iš pirmo žvilgsnio yra visiškai nekonstruktyvus ir mums netinka“, – sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas, cituotas valstybinės naujienų agentūros TASS.

Sekmadienį Šveicarijoje susitikę Ukrainos, JAV ir Europos pareigūnai rengė, jų teigimu, atnaujintą plano projektą, Kyjivui pareiškus kritiką dėl Vašingtono pateikto 28 punktų pasiūlymo kaip faktinės kapituliacijos.

Po Ukrainos ir JAV delegacijų derybų Ženevoje pareigūnai kalbėjo apie pažangą.

balalaika
Kam su jais dar Europa šnekasi? Užspausti vyžotus burliokus ir tegul dvesia. Kas per bestuburiai tuose Vakaruose?
1
0
