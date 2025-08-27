Kremlius prabilo apie Putino ir Zelenskio susitikimą

„Mes tokias diskusijas vertiname neigiamai“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas, ką Maskva mano apie galimą Europos taikdarių pajėgų dislokavimą Ukrainoje.
Jis teigė, kad Rusijos noras užkirsti kelią NATO šalių kariniam buvimui Ukrainoje buvo viena iš priežasčių, paskatinusių puolimą, kurį Maskva pradėjo 2022 metų vasarį.
Kyjivas siekia, kad Vakarų saugumo garantijos būtų bet kokio taikos susitarimo dalis, siekiant užtikrinti, kad Rusija daugiau nepultų, o Maskva reikalauja, kad Ukraina perleistų jai daugiau teritorijų.
Saugumo garantijos Ukrainai yra „viena iš svarbiausių temų“ derybose dėl susitarimo, sakė D. Peskovas, pridurdamas, kad Maskva viešai neaptarinės konkrečių galimybių.
Kremlius taip pat atmetė mintį, kad netrukus gali įvykti Rusijos prezidento V. Putino ir Ukrainos vadovo V. Zelenskio susitikimas.
„Bet koks aukšto lygio ar aukščiausio lygio kontaktas turi būti gerai paruoštas, kad būtų veiksmingas“, – žurnalistams sakė D. Peskovas.
Jis taip pat teigė, kad Rusijos ir Ukrainos derybų komandų vadovai „palaiko ryšį“, tačiau būsimų derybų data dar nenustatyta.