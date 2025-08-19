Putinas ir Zelenskis pasirengę taikos viršūnių susitikimui

Viltys dėl proveržio sustiprėjo, D. Trumpui derybas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose, pavadinus „labai geru susitikimu“. Po derybų JAV prezidentas telefonu kalbėjosi su V. Putinu, su kuriuo praėjusią savaitę susitiko Aliaskoje.
Tai būtų pirmasis Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimas nuo brutalios Maskvos invazijos prieš beveik trejus su puse metų, surengtas D. Trumpui mėginant įvykdyti savo pažadą greitai užbaigti karą.
79-erių D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad „Visi labai džiaugiasi dėl galimybės pasiekti TAIKĄ tarp Rusijos ir Ukrainos“.
„Pasibaigus susitikimams, paskambinau prezidentui Putinui ir pradėjau derybas dėl susitikimo tarp prezidento Putino ir prezidento Zelenskio, kurio vieta dar bus nustatyta. Po to įvyks trišalis susitikimas, kuriame dalyvaus du prezidentai ir aš pats“, – nurodė jis.
D. Trumpas teigė, kad vėliau surengs trišalį viršūnių susitikimą su Ukrainos ir Rusijos lyderiais.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) teigė, kad V, Putinas sutiko su dvišaliu susitikimu per artimiausias dvi savaites, tačiau data ar vieta nepatvirtinta.
V. Zelenskis pasirengęs susitikti su V. Putinu
V. Zelenskis žurnalistams prie Baltųjų rūmų patvirtino esąs pasirengęs dvišaliam susitikimui su savo priešininku V. Putinu, kurio invazija į Ukrainą nusinešė dešimčių tūkstančių karių ir civilių gyvybių.
Maskvoje Kremliaus padėjėjas pareiškė, kad V. Putinas atviras tiesioginių derybų su Ukraina idėjai.
Karas Ukrainoje, nepaisant kelių naujausių Rusijos laimėjimų, praktiškai atsidūrė aklavietėje, tačiau per praėjusį penktadienį įvykusį D. Trumpo susitikimą su V. Putinu dėl paliaubų susitarti nepavyko.
Tada V, Zelenskis nuvyko į Baltuosius rūmus susitikti su D. Trumpu, JAV prezidentui vis labiau spaudžiant Ukrainos lyderį nusileisti Rusijai.
Tuomet Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Europos Komisijos (EK) ir NATO lyderiai paskelbė, kad jie taip pat atvyks, reikšdami paramą V. Zelenskiui.
V. Zelenskis, kuris taip pat atskirai susitiko su D. Trumpu pirmą kartą po vasarį įvykusio aštraus konflikto Ovaliajame kabinete, pareiškė, kad pirmadienio pokalbiai su D. Trumpu buvo geriausi iki šiol.
Nuotaika Ovaliajame kabinete buvo kur kas ramesnė nei tada, kai D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) prieš mažiau nei šešis mėnesius prieš televizijos kameras iškoneveikė V. Zelenskį už tai, kad jis nėra dėkingas už JAV paramą.
D. Trumpas net pagyrė V. Zelenskį už jo juodą švarką, po to, kai ukrainietį kritikavo dešinioji žiniasklaida dėl to, kad per vasarį vykusį vizitą jis nepakeitė savo firminės karo meto aprangos į kostiumą.
Saugumo garantijos
Tuo metu JAV prezidentas teigė aptaręs saugumo garantijas Ukrainai ir pridūrė, kad V. Putinas su jomis sutiko, nepaisant to, kad atmetė ilgalaikį Kyjivo siekį prisijungti prie NATO aljanso.
D. Trumpas teigė, kad garantijas „teiks įvairios Europos šalys, koordinuojant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė, kad tai buvo „labai sėkmingas susitikimas“, kuriame „prezidentas iš tikrųjų įveikė aklavietę“.
„Šiandien iš tiesų buvo kalbama apie saugumo garantijas, aktyvesnį JAV įsitraukimą ir visas detales, kurios bus patikslintos ateinančiomis dienomis“, – sakė jis.
Laikraštis „The New York Times“ citavo dokumentą, kuriame teigiama, kad Ukraina įsipareigojo už 100 mlrd. JAV dolerių (95 mlrd. eurų) nupirkti JAV ginklų, finansuojamų Europos, mainais į JAV garantijas dėl jos saugumo.
Vėliau V. Zelenskis kalbėjosi su žurnalistais apie 90 mlrd. dolerių (77 mlrd. eurų) paketą ir teigė, kad Ukraina ir jos sąjungininkės per 10 dienų įformins saugumo garantijų sąlygas.
Tačiau Europos lyderių dalyvavimas išryškino ore tebetvyrantį nervingumą dėl to, ar D. Trumpas, kaip jau ne kartą tai padarė, stos į V. Putino pusę
Prieš derybas D. Trumpas ragino Ukrainą atiduoti Krymo pusiasalį ir atsisakyti tikslo įstoti į NATO – abu šiuos reikalavimus iškėlė V. Putinas.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) paragino sugriežtinti sankcijas Rusijai, jei V. Putinas toliau nesieks sudaryti taikos Ukrainoje.
Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas (Aleksandras Stubas) pareiškė, kad V. Putinu „nereikėtų pasitikėti“.
Tuo metu F. Merzas pareiškė, kad Ukraina neturėtų būti verčiama atiduoti savo rytinę Donbaso sritį.
„Rusijos reikalavimas, kad Kyjivas atsisakytų laisvų Donbaso dalių, kalbant tiesiai šviesiai, atitinka pasiūlymą Jungtinėms Valstijoms atsisakyti Floridos“, – žurnalistams sakė F. Merzas.