Kremlius: Vladimiras Putinas gruodį lankysis Indijoje

V. Putinas su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi (Narendra Modžiu) taip pat susitiks pirmadienį per Kinijoje vyksiantį regioninį aukščiausiojo lygio susitikimą, žurnalistams, įskaitant naujienų agentūrą AFP, pranešė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas ir pridūrė, kad jiedu aptars „pasirengimą gruodžio vizitui“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) yra įvedęs muitus Indijos prekėms, siekdamas nubausti Naująjį Delį už didelių rusiškos naftos kiekių pirkimą ir papildomai daryti spaudimą Maskvai, kad ši nutrauktų savo puolimą Ukrainoje.
Pajamos iš energijos išteklių pardavimo yra vienas pagrindinių Maskvos valstybės biudžeto pajamų šaltinių.
Rusija taip pat yra viena iš pagrindinių Indijos ginklų tiekėjų, o šilti santykiai šias dvi šalis sieja nuo sovietinių laikų.
Ukrainos Vakarų sąjungininkai sumažinti Rusijos eksporto pajamas siekia nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo karinį puolimą.
Tačiau Rusija sugebėjo energijos išteklių pardavimus iš Europos nukreipti į kitas šalis, įskaitant Indiją ir Kiniją, užsitikrinusi tolesnį milijardų JAV dolerių lėšų srautą.
Indija aiškina importuojanti naftą „iš Rusijos, nes po konflikto pradžios tradiciniai šaltiniai nukreipė tiekimą į Europą“.
Tęsiantis Maskvos puolimui Ukrainoje, dėl kurio Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) yra išdavęs V. Putino arešto orderį, Rusijos lyderis smarkiai apribojo savo keliones į užsienį.
Indija nėra TBT narė, todėl nėra įpareigota sulaikyti V. Putiną.
