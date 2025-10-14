Latvija gynybai kitąmet išleis 4,91 proc. BVP

Pagal Latvijos 2026 metų biudžeto projektą, kurį antradienį patvirtino vyriausybė, didžioji dalis gynybos biudžeto, arba 52 proc., bus investuota į kovinių pajėgumų vystymą. Pirmenybė taip pat bus teikiama karinio personalo ir infrastruktūros plėtrai.
Gynybos ministras Andris Sprūdas sakė, kad jo ministerija investuos pinigus į karius, o finansavimas sustiprins Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų kovinius pajėgumus.
Kitų metų biudžetas taip pat bus naudojamas karinės infrastruktūros vystymui bei kontrmobilumo infrastruktūrai Latvijos rytinės sienos gynybai.
Ministras pažadėjo, kad taip pat bus skatinamas gynybos pramonės vystymas.
Pagal vyriausybės planą, Latvijos gynybos biudžetas 2027 metais sieks 5 proc. BVP, o 2028-aisiais – 4,87 proc. BVP.
Antradienį vyriausybė patvirtino Latvijos 2026 metų biudžeto projektą, kuriame numatytos 16,064 mlrd. eurų konsoliduoto valstybės biudžeto pajamos ir 17,945 mlrd. eurų išlaidos.
Parlamentui biudžeto projektas turėtų būti pateiktas trečiadienį.
NATO Hagos viršūnių susitikime šių metų birželį Šiaurės Atlanto Taryba priėmė deklaraciją, kuria NATO narės įsipareigojo iki 2035 metų gynybai ir saugumui skirti ne mažiau kaip 5 proc. BVP. Pagal dabartines prognozes, Latvija šį tikslą galėtų pasiekti jau 2027 metais.
