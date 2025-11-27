 Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją

Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją

2025-11-27 15:43
BNS inf.

Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją – atitinkamo vyriausybės potvarkio projektą rengia Susisiekimo ministerija.

Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją
Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją / Pixabay nuotr.

Pasak susisiekimo ministro Ačio Švinkos, potvarkis bus pagrįstas saugumo sumetimais ir numatys galimybę persvarstyti sprendimą, jei situacija pasikeistų.

Ministras pažymėjo, jog tokiu ministrų kabineto potvarkiu būtų stabdomi reguliarūs keleivių pervežimai autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, atšaukiami galiojantys leidimai vežėjams arba atsisakoma juos atnaujinti.

A. Švinka priminė, kad Latvijoje yra trijų rūšių keleivių pervežimai: nereguliarūs keleivių pervežimai (pagal užsakymą), reguliarūs keleivių pervežimai (pagal tvarkaraštį) ir nereguliarūs keleivių pervežimai tranzitu.

Nereguliarūs keleivių pervežimai į Rusiją ir Baltarusiją – tiek tiesioginiai, tiek tranzitiniai – Latvijoje uždrausti nuo šio mėnesio. Draudimas taikomas visiems vežėjams, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso ar transporto priemonės registracijos šalies.

Šiame straipsnyje:
Latvija
Rusija
baltarusija
keleivių pervežimas
susisiekimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
balalaika
Senai reikia stabdyti. O imigrantus varyti lauk.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų