Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją

Pasak susisiekimo ministro Ačio Švinkos, potvarkis bus pagrįstas saugumo sumetimais ir numatys galimybę persvarstyti sprendimą, jei situacija pasikeistų.
Ministras pažymėjo, jog tokiu ministrų kabineto potvarkiu būtų stabdomi reguliarūs keleivių pervežimai autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, atšaukiami galiojantys leidimai vežėjams arba atsisakoma juos atnaujinti.
A. Švinka priminė, kad Latvijoje yra trijų rūšių keleivių pervežimai: nereguliarūs keleivių pervežimai (pagal užsakymą), reguliarūs keleivių pervežimai (pagal tvarkaraštį) ir nereguliarūs keleivių pervežimai tranzitu.
Nereguliarūs keleivių pervežimai į Rusiją ir Baltarusiją – tiek tiesioginiai, tiek tranzitiniai – Latvijoje uždrausti nuo šio mėnesio. Draudimas taikomas visiems vežėjams, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso ar transporto priemonės registracijos šalies.
