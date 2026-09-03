Latvija užblokavo prieigą prie Baltarusijos radijo svetainės

Latvijos valstybės saugumo tarnyba (VDD) informavo NEPLP, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija.
NEPLP ir VDD nuomone, tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarpetninius santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informacinei erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietinei visuomenei ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją.
NEPLP ir anksčiau yra priėmusi panašių sprendimų dėl prieigos prie Rusijos propagandą skleidžiančių interneto svetainių ribojimo.
Naujausi komentarai