Latvijos prezidentas dėl saugumo padėties sutrumpina atostogas, kreipsis į visuomenę

E. Rinkevičius planuoja kreiptis į visuomenę per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes Agluonoje rugpjūčio 15 dieną – pirmą kartą nuo tada, kai užėmė prezidento pareigas.
Prezidentas savo kasmetines atostogas pradėjo rugpjūčio 8 dieną. Rugpjūčio 15-oji turėjo būti paskutinė jo atostogų diena.
Latvijos Aukštutinės Dauguvos, Preilių, Rėzeknės, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse penktadienį apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku buvo paskelbta oro erdvės grėsmė, kuri buvo atšaukta 4 val. 50 minučių.
Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną, įskridusį į Latvijos oro erdvę.
Rugajų savivaldybės administracijos vadovė Sandra Kapteinė sakė, kad dronas numuštas netoli Boževos ežero, esančio už maždaug penkių kilometrų nuo Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje Latvijos šiaurės rytinėje dalyje.
Ji pabrėžė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo.
Šiuo metu turimais duomenimis, dronas į Latvijos oro erdvę įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų.
Incidento vietos apžiūroje dalyvauja Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų kariai, Nacionalinės gvardijos nariai ir Valstybės policijos pareigūnai.
Dronas buvo numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos gali būti išsibarsčiusios didelėje teritorijoje, teigė Latvijos ginkluotųjų pajėgų Jungtinio štabo atstovė Iveta Berzina (Iveta Bėrzinia).
Užsienio žiniasklaida penktadienio rytą pranešė, kad naktį po Ukrainos dronų smūgio Rusijos Leningrado sričiai kilo gaisras Ust Lugos uoste.
Pasak Leningrado srities gubernatoriaus Aleksandro Drozdenkos, virš šios srities buvo numušti iš viso 54 dronai.
Ketvirtadienio vakarą Ukrainos dronai taip pat atakavo internetinės prekybos bendrovei „Wildberries“ priklausantį sandėlį Tverės srityje.
Tuo metu Ukrainos Bepiločių sistemų pajėgos penktadienio rytą paskelbė, kad per pastarąsias 24 valandas smogė 29 elektros perdavimo pastotėms Rusijos okupuotose teritorijose, o nuo rugpjūčio 1 iki 13 dienos – iš viso 240 pastočių.
Rusijos gynybos ministerija teigia, kad penktadienio naktį virš 18 Rusijos sričių ir okupuoto Krymo buvo numušti iš viso 553 Ukrainos dronai.
Rusijos valdžia, kaip įprasta, nepranešė, kiek dronų nepavyko numušti, tačiau ekspertai apskaičiavo, kad savo taikinius pasiekė 10–15 proc. dronų.
(be temos)