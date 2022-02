Latvijos Saeima pritarė 40 mln. eurų kompensacijai žydų bendruomenei

Latvijos Saeima ketvirtadienį per paskutinį nagrinėjimą priėmė įstatymo projektą dėl kompensacijos žydų bendruomenei gera valia už per Holokaustą prarastą turtą, kurio vertė siekia 40 mln. eurų, išmokant kompensaciją per 10 metų laikotarpį.