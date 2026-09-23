Lavrovas patyliukais susitiko su Rubio: pokalbio detalės – nežinomos

Rusijos ir JAV santykiai tebėra įtempti, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuolat pabrėžia savo, kaip jis teigia, gerus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu.
S. Lavrovas ir M. Rubio paskutinį kartą kalbėjosi liepą per Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą Maniloje. Maskva tą susitikimą buvo garsiai anonsavusi, tačiau jis tetruko 35 minutes ir nepadėjo suartinti pozicijų pagrindiniu ginčytinu klausimu – dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą.
JAV laiko save tarpininke jau daugiau kaip ketverius su puse metų trunkančiame kare. Tačiau Vašingtonui iki šiol nepavyko pasiekti reikšmingos pažangos siekiant užbaigti karą.
Trečiadienį JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke taip pat turėtų kalbėti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.