Lenkija ir Baltarusija keitėsi informacija apie dronus: įspėjimas buvo naudingas

Generolas Wieslawas Kukula trečiadienio vakarą TVN 24 sakė, kad per praėjusios nakties incidentą Lenkija ir Baltarusija apsikeitė informacija apie dronus.
„Baltarusiai mus perspėjo, kad dronai skrieja mūsų kryptimi per jų oro erdvę“, – sakė generolas. Jis pridūrė, kad įspėjimas „mums buvo naudingas“.
W. Kukula sakė, kad Baltarusijos sprendimas bendradarbiauti stebina, atsižvelgiant į pastarojo meto jos veiksmus, aštrinančius padėtį prie sausumos sienos su Lenkija.
Pasak generolo, Lenkija „neatmetė“ pasiūlymo bendradarbiauti. W. Kukula sakė, kad Lenkija irgi pateikė baltarusiams informacijos apie objektus, judančius Baltarusijos link.
Aptiktos šešiolikos Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos
Lenkijos institucijos po pranešimų apie devyniolika oro erdvės pažeidimų informavo, kad buvo aptiktos šešiolikos Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi TVP.
Trečiadienį, rugsėjo 10-ąją, policija ir avarinės tarnybos patvirtino duomenis apie bepiločių orlaivių fragmentų ir raketų nuolaužų aptikimą keliuose šalies regionuose. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Galecka sakė, kad fragmentai iš pradžių buvo rasti keliuose kaimuose, daugiausia rytinėje Liublino vaivadijoje, esančioje prie sienos su Ukraina, o vėliau – ir centrinėse Lodzės bei Varmijos Mozūrų vaivadijose ir pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.
Nuolaužų, be kita ko, rasta Čosnuvkoje, Češnikuose, Virikuose, Kživoviežba Kolonijoje, Vohine, Vielki Lane, Zablocie Kolonijoje, Vihaleve, Mniškove ir Olesne. Daugiau nuolaužų vėliau dar buvo rasta netoli Naujamiesčio prie Pilicos ir tarp Rabianų ir Severynovo kaimų Mazovijos vaivadijoje, Bychavka Tžečia kaime Liublino vaivadijoje ir Čyžuvo, Sobotkos bei Smykuvo kaimuose pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.
Lenkijos vyriausybės saugumo centras paskelbė perspėjimą visuomenei septyniose vaivadijose – Liublino, Pakarpatės, Palenkės, Mazovijos, Lodzės, Šventojo Kryžiaus ir Mažosios Lenkijos. Kaip teigiama, šie regionai, išsidėstę Rytų ir Vidurio Lenkijoje, parodo plačias Rusijos bepiločių orlaivių skrydžių trajektorijas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija.
Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko devyniolika bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.
Prezidentas kalbėjosi su JAV lyderiu
Lenkų prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) sakė telefonu pasikalbėjęs su JAV lyderiu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) apie rusų dronus, trečiadienio naktį įskriejusius į Lenkijos oro erdvę.
„Ką tik telefonu kalbėjausi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu apie daug Lenkijos oro erdvės pažeidimų, kuriuos įvykdė rusų dronai“, – trečiadienį vakare socialiniame tinkle „X“ parašė K. Nawrockis.
„Šis pokalbis yra mano konsultacijų su mūsų sąjungininkais dalis. Šiandienos derybos patvirtino mūsų vienybę“, – pridūrė jis.
Prezidento administracijos vadovas Zbigniewas Boguckis (Zbignevas Boguckis) anksčiau trečiadienį privačiam transliuotojui „Polsat News“ sakė, kad tai ketvirtas tokio pobūdžio pokalbis po dviejų didesnės grupės vaizdo konferencijų, įvykusių prieš D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje ir po jo, taip pat po rugsėjį įvykusio K. Nawrockio vizito Jungtinėse Valstijose.
Prieš trečiadienio pokalbį su K. Nawrockiu, D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė: „Kodėl Rusija pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Vėl prasideda!“
