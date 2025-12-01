Lenkija pradės gaminti priešpėstines minas

Apie tai praneša naujienų agentūra „Reuters“ bei lenkų portalas „TVP World“.
Anksčiau šiais metais beveik visos su Rusija besiribojančios Europos šalys, įskaitant Lenkiją ir Baltijos šalis, paskelbė apie ketinimus pasitraukti iš Otavos konvencijos.
Pasitraukimas iš konvencijos leidžia šalims įsigyti, gaminti, kaupti, naudoti bei perduoti priešpėstines minas.
„Mums reikia didelių kiekių kuo greičiau“, – „Reuters“ sakė Lenkijos gynybos viceministras Pawelas Zalewskis.
Viceministras pridūrė, kad šios priešpėstinės minos būtų gynybinės programos „Rytų skydo“, kuria siekiama sustiprinti Lenkijos sienas su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado anklavu, dalis.
Paklaustas, ar jų gamyba galėtų prasidėti jau kitais metais, kai bus galutinai baigtas pasitraukimas iš Otavos konvencijos, P. Zalewskis atsakė besitikintis, kad taip, nes Lenkijoje esama priešpėstinių minų poreikio.
Rugpjūtį Lenkija pradėjo pasitraukimo iš Otavos konvencijos procesą ir buvo pareiškusi, kad prireikus gali pradėti gaminti priešpėstines minas, tačiau oficialus sprendimas šiuo klausimu dar nebuvo priimtas.
P. Zalewskio komentarai yra pirmieji oficialūs pareigūnų pareiškimai apie Lenkijos planus pradėti gaminti priešpėstines minas.
Lenkija priešpėstinių minų gamybą ir jų eksportą nutraukė dar praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje.
Valstybės valdoma bendrovė „Belma“, kuri jau tiekia Lenkijos kariuomenei kelių kitų tipų minas, teigė, kad pagal „Rytų skydą“ Lenkija bus aprūpinta milijonais minų, siekiant apsaugoti šalies rytinę sieną.
„Mes ruošiamės Lenkijos paklausai (...), kuri sieks 5–6 milijonus visų tipų minų“, – „Reuters“ teigė „Belma“ generalinis direktorius Jaroslawas Zakrzewskis.
Jis pridūrė, kad eksportas į Ukrainą yra įmanomas, ir pažymėjo, jog NATO šalys, besiribojančios su Rusija, įskaitant Baltijos šalis, jau parodė susidomėjimą priešpėstinių minų pirkimu.
Tačiau, generalinio direktoriaus teigimu, pirmenybė bus teikiama Lenkijos poreikiams.
