Ekonominės aplinkos reguliavimo pokyčiai: kas keičiasi 2026-aisiais

Naujos, paprastesnės fiskalinės drausmės taisyklės
Vieninteliu fiskalinės drausmės kriterijumi bus laikomas išlaidų augimas – jos kasmet negalės didėti daugiau kaip 5,2 proc. Tai numato nauja Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo redakcija.
Savivaldybių biudžetų išlaidos negalės daugiau kaip 1,5 proc. viršyti pajamų. Be to, jos į deficitą galės neįtraukti išlaidų investicijoms tik skolinantis iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
Svarstant pakeitimus savivaldybės nuogąstavo, jog gali netekti sutaupytų milijonų. Savivaldai suteikta daugiau lankstumo nei siūlė Vyriausybė, tačiau ne tiek daug, kiek ji siekė.
Kelių fondas ir karinio mobilumo finansavimas
Pradeda veikti Valstybinis kelių fondas, į kurį pirmaisiais metais numatoma surinkti 179 mln. eurų. Pasak Susisiekimo ministerijos, fondo lėšos bus naudojamos valstybinės reikšmės kelių, magistralių kapitaliniam ir paprastajam remontui, aplinkkelių statybai, krašto kelių ir tiltų tvarkymui.
Tikimasi, kad 2027-aisiais fondas padidės dar 200 mln. eurų, kai turėtų pradėti veikti sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinė sistema (e. tollingas).
Vyriausybė artimiausiu metu dar turėtų patvirtinti Kelių fondo nuostatus, kurie būtini jo valdytojai – valstybės valdomai bendrovei „Via Lietuva“ paskirstant lėšas.
Karinio mobilumo projektams šiemet ir toliau galės būti naudojamos Valstybės gynybos fondo lėšos. Tam iki šiol buvo skiriamos tik fondo pajamos iš baigusio galioti laikinojo bankų solidarumo įnašo.
Lengvesnės sąlygos gynybos pramonei
Rezervuotus investicinius valstybinės žemės sklypus nuo šiol galima naudoti ir gamybos projektams bei jiems reikalingai infrastruktūrai. Tam nebereikės statybos leidimo, bet investuotojai turės pranešti apie statybos pradžią.
Suprastintos procedūros įsigaliojo konkrečiai gynybos ir saugumo pramonės vystymo projektams. Jų įgyvendinimas sutrumpės nuo trejų metų iki 6–15 mėnesių, o statant be leidimo – iki 2 mėnesių.
Be to, investiciniai sklypai, reikalingi tokiems projektams, galės būti rezervuojami. Taip pat numatyta išimtis dėl radijo ryšio slopinimo ir perėmimo įrenginių naudojimo ir laikymo, jeigu tai daroma įgyvendinant gamybos projektą, įskaitant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą.
Suprastintos procedūros įsigaliojo konkrečiai gynybos ir saugumo pramonės vystymo projektams. Jų įgyvendinimas sutrumpės nuo trejų metų iki 6–15 mėnesių, o statant be leidimo – iki 2 mėnesių.
Mažiau biurokratijos šalies saugumui svarbios pramonės plėtrai
Nuo šių metų leidžiama naudoti miško žemę šalies saugumui svarbių pramonės objektų statybai. Palengvinta tokių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūra, mažėja kita administracinė našta.
Aplinkos ministerijos teigimu, iki šiol PAV procedūros buvo ilgos ir sudėtingos, trūko aiškumo, o procesai kartais būdavo nepagrįstai vilkinami. Ji skaičiuoja, kad PAV procedūros sutrumpės maždaug dviem mėnesiais, tačiau aplinkosaugos reikalavimai projektams išliks griežti.
Miško kirtimų ribojimai pasienyje su nedraugiškomis šalimis
Įsigaliojusios Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisos draudžia plynuosius kirtimus miškų teritorijose pasienyje su Rusija ir Baltarusija bei šalia valstybinės reikšmės kelių ir miestų, kur dėl nacionalinio saugumo ribojama ūkinė veikla.
Tokiose teritorijose uždrausti kai kurie kirtimai, o plyniesiems kirtimams pritaikyti griežtesni reikalavimai.
Be to, 100 metrų atstumu į abi puses nuo kelio briaunų prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių uždrausta kirsti želdinius ne miško žemėje.
Kompensacijos už veiklos aplinkai svarbiose teritorijose apribojimus
Žemės savininkams bus kompensuojami praradimai dėl veiklos apribojimų saugomose „Natura 2000” tinklo teritorijose bei joms artimoje aplinkoje. Išmokos bus skiriamos už ribojimus naudojant žemę, mišką ar vandens telkinį, jos bus mokamos ne tik iš valstybės biudžeto, bet ir iš Europos Sąjungos fondų arba kitų šaltinių.
Daugiau apsaugos pažeidžiamiems elektros vartotojams
Pažeidžiami vartotojai skolą elektros tiekėjui galės išsimokėti per pusmečiu ilgesnį laikotarpį – 12 mėnesių. Elektros tiekėjai negalės nutraukti sutarties su tokiu vartotoju nagrinėjant ginčą.
Tiekėjai taip pat privalės siūlyti 12 mėnesių fiksuotos kainos sutartis ir verslui, ne tik buitiniams vartotojams. Be to, vartotojai ir energetikos bendrijos galės gaminti energiją nutolusiuose parkuose ir susieti kelis įrenginius su viena vartojimo vieta.
Smulkūs atsinaujinančių elektrinių vystytojai atleidžiami nuo gamybos įmokos
Iki 100 kilovatų galios saulės ir vėjo elektrines turintys gamintojai neprivalės mokėti gamybos įmokos šalia jų esančioms bendruomenėms. Visi kiti komerciniai tokios energijos gamintojai privalės mokėti tokią įmoką gyventojams, gyvenantiems 1,5 kilometro spinduliu aplink elektrinę, o ne 5 kilometrų, kaip buvo iki šiol.
Gamintojai nemokės įmokos, jeigu ji nesieks 100 eurų, o iki 1000 eurų įmokos suma bus skiriama bendruomeninei organizacijai.
Pensijų fondai galės investuoti į įvairesnius produktus
Pensijų fondai galės investuoti į nebiržinių įmonių vertybinius popierius (akcijas, obligacijas), į didelės vertės gamybos ir civilinę infrastruktūrą. Tikimasi, jog pakeitimai sudarys daugiau galimybių pensijų fondams investuoti į šalies ekonomiką. Finansų ministerijos teigimu, iki šiol galiojo griežtos taisyklės, nustatančios labai ribotą sąrašą priemonių, į kurias ir kokią dalį savo lėšų gali investuoti pensijų fondai.
Tikimasi, jog pakeitimai sudarys daugiau galimybių pensijų fondams investuoti į šalies ekonomiką.
Tokiu žingsniu taip pat siekiama Lietuvoje skatinti kapitalo rinkos plėtrą.
Apribotas skolinimas per tarpusavio platformas
Siekiant apsaugoti žmones nuo per didelės finansinės rizikos, apribojamas jų skolinimasis per tarpusavio skolinimo platformas – fiziniai asmenys vienam gavėjui per metus nuo pirmos paskolos galės paskolinti iki 1 tūkst. eurų.
Nauja baudų už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo tvarka
Įtvirtinti trys baudos apskaičiavimo etapai: pirma – bazinis jos dydis negali viršyti 50 proc. maksimalios baudos, antra – bauda mažinama arba didinama atsižvelgiant į aplinkybes, trečia – ji gali būti mažinama atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį ir kitas aplinkybes, arba didinama siekiant atgrasyti.
Jei galutinė bauda viršija numatytas maksimalias baudas, ji bus sumažinama iki jų ribos.
Be to, už konkurencijos pažeidimus nubaustos ir teismui Konkurencijos tarybos sprendimą apskundusios įmonės galės laikinai nemokėti pusės baudos. Priverstinis šios dalies baudos išieškojimas būtų stabdomas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.
Kultūros paveldo vietovės bus labiau apsaugotos nuo statybų
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus nustatomos ir toms kultūros paveldo vietovėms, kurios nėra saugomos. Kultūros paveldo teritorijose bus uždraustos statybos negavus jo apsaugos institucijos pritarimo.
Iki šiol žemės sklypams, esantiems kultūros paveldo vietovėse, nebuvo nustatomos tokios sąlygos, kurios draustų naikinti jų vertingąsias savybes.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus nustatomos ir toms kultūros paveldo vietovėms, kurios nėra saugomos.
Labdaros gavėjams nebereikia teikti mėnesio ataskaitų VMI
Įmonės ar organizacijos, gaunančios ir teikiančios labdarą, atleidžiamos nuo prievolės Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie paramą.
Visi teisę gauti paramą turintys juridiniai asmenys kartą per metus turės atsiskaityti su VMI apie gautą paramą ir jos panaudojimą, taip pat apie savo veiklą ir jų pačių suteiktą paramą.
Naujausi komentarai