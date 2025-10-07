Lenkija siunčia karius prie Lietuvos ir Vokietijos sienų

Pagal nutarimą nuo šių metų spalio 5-osios iki kitų metų balandžio 4-osios lenkų kariai padės užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą, viešąją tvarką ir saugumą sienos perėjimo punktų teritorijose bei pasienio zonoje prie valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva.
Nutarimą prezidentas pasirašė spalio 3 dieną. Spalio 1-ąją Lenkija paskelbė, kad laikinus patikrinimus prie Lietuvos ir Vokietijos sienų pratęs dar pusmečiui, iki balandžio 4-osios.
Patikrinimai prie sienų buvo pradėti liepą. Kaip rašė BNS, lenkų vyriausybė pranešė taip siekianti stabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją.
Varšuva kaltino Berlyną, kuris patikrinimus prie Vokietijos sienos su Lenkija atnaujino 2023 metais, kad šis siunčia migrantus atgal, Lenkijos link. Vokietija kaltinimą neigė.
Lenkų vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis tuo metu taip pat paminėjo „nuolatinį migracijos spaudimą“ prie sienos su Baltarusija, kurią Varšuva kaltina naudojantis migracija kaip įrankiu regionui destabilizuoti.
Per pirmuosius aštuonis 2025 metų mėnesius prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos užfiksuota beveik 25 tūkst. nelegalaus kirtimo bandymų, sakė M. Kierwinskis.
Per tą patį periodą lenkų pasieniečiai sulaikė 2,4 tūkst. žmonių, bandžiusių viena ar kita kryptimi neteisėtai kirsti Lenkijos ir Vokietijos sieną. Tarp jų yra beveik 550 asmenų, jau anksčiau nelegaliai kirtusių sieną su Baltarusija.
Nurodoma, kad nuo sausio iki rugpjūčio prie Lenkijos ir Lietuvos sienos buvo sulaikyta maždaug 60 kontrabandininkų.
Šengeno erdvės šalys gali įvesti patikrinimus prie sienų, jei mano, kad yra kilusi grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.
(be temos)