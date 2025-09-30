Lenkija svarsto uždrausti naktinę prekybą alkoholiu

Premjero Donaldo Tusko koalicijos partneriai – kairieji ir centristai „Lenkija 2050“ – pateikė teisės aktų projektus, kuriuose numatomi plačiai taikomi alkoholio reklamos draudimai, prekybos alkoholiu draudimas nuo 22 val. iki 6 val. ryto ir ribojimai degalinėse bei internetine.
Koalicijos partnerių teigimu, šios priemonės atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas ir yra vienas iš veiksmingiausių būdų užkirsti kelią su alkoholiu susijusioms sveikatos problemoms, pvz., vėžiui ir psichikos sutrikimams. Latvija panašias priemones įvedė rugpjūtį.
ES sveikatos statistikos duomenimis, Lenkijoje nustatytas vienas didžiausių su alkoholio vartojimu siejamo mirtingumo rodiklių visoje bendrijoje – 2022 m. šalis užėmė antrą vietą ES pagal alkoholiui priskiriamų mirties atvejų skaičių. Pasak Eurostato kovą paskelbto pranešimo, blogesnė nei Lenkijos situacija fiksuota tik Slovėnijoje.
Šiuo metu teisės aktų projektai yra viešai svarstomi, o parlamentas turėtų pradėti juos nagrinėti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje, „Politico“ sakė parlamentarė Joanna Wicha.
Daugybė alkoholio parduotuvių
Lenkijos sveikatos ministerija sausį pranešė, kad 2023 m. pabaigoje Lenkijoje buvo beveik 119 tūkst. alkoholio prekybos taškų – nuo mažų parduotuvėlių iki didelių maisto prekių tinklų ir 24 val. per parą veikiančių degalinių.
Tuo metu Švedijoje veikia 900 alkoholio parduotuvių, t. y. viena parduotuvė tenka maždaug 11 tūkst. gyventojų, kai Lenkijoje – 320 gyventojų.
Tam tikras naktinės alkoholio prekybos draudimas jau galioja maždaug 180 Lenkijos savivaldybių, įskaitant Krokuvą – turistų lankomiausią miestą.
Varšuva galiausiai įvedė bandomuosius draudimus dviejuose iš 18 miesto rajonų. Kritikai tvirtina, kad tai toli gražu nėra veiksminga priemonė.
Vietos žiniasklaidos teigimu, policijos ataskaitos apie situaciją vietovėse, kuriose draudimai jau įvesti, rodo teigiamą poveikį – fiksuota mažiau nusikaltimų, daugiau saugumo gatvėse ir mažiau pacientų skubios pagalbos skyriuose.
Remiantis Lenkijos nepriklausomybių prevencijos centro duomenimis, 2024 m. šalyje vienam gyventojui tenkantis gryno alkoholio suvartojimas siekė 8,8 litro. Rodiklis nuolat krito nuo 2021 m., kai siekė 9,7 litro. Šis pokytis aiškinamas tuo, kad lenkai ėmė gerti mažiau alaus. Tuo tarpu stipriųjų alkoholinių gėrimų suvartojimas išliko stabiliame lygyje. PSO duomenimis, alkoholio vartojimas Lenkijoje viršija ES vidurkį.
Galima to priežastis – nedidelė alkoholinių gėrimų kaina: 2024 m. už vidutinį mėnesinį atlyginimą buvo galima nusipirkti apie 2 tūkst. 103 pusės litro butelius alaus – tai didžiausias skaičius nuo 2002 m. Taip pat didėjo ir kitų alkoholinių gėrimų įperkamumas.
Planuojamiems įvesti dideliems alkoholio prekybos ribojimams vieningai priešinasi gėrimų pramonės įmonės.
„Siūlomas įstatymas yra populistinis, juo numatomas perdėtas reguliavimas. Projektas pagrįstas emocijomis ir chaotiškais keitimais, kuriais neatsižvelgiama į vartojimo tendencijas ar rinkos realijas“, – išplatintame pareiškime teigė šalies aludarių asociacija „Browary Polskie“.
Asociacijos teigimu, alaus pardavimai jau kelerius metus menksta: per šešerius metus pardavimai sumažėjo apie 15 proc., o per pirmuosius devynis šių metų mėnesius pardavimai krito dar 7–8 proc. alaus kainos per pastaruosius metus išaugo apie 45 proc. „Browary Polskie“ kritikavo ir tai, kad teisės akto projektas apimtų ir nealkoholinį alų, kuris, pasak jos, padeda mažinti alkoholio vartojimą. Toks sprendimas neproporcingai paveiktų vietinius alaus gamintojus, tvirtino aludariai.
Sekmadienį paskelbtos „SW Research“ agentūros apklausos duomenimis, 62,8 proc. lenkų mano, kad draudimas prekiauti alkoholiu naktį turėtų būti taikomas visoje šalyje. Priešingos nuomonės laikėsi 20,7 proc. apklaustųjų, dar 16,5 proc. nuomonės neturėjo.
Naujausi komentarai