„Lenkijos naikintuvai palydėjo orlaivį „Il-20“, vykdžiusį žvalgybos misiją tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir išjungtu atsakikliu. Orlaivis Lenkijos oro erdvės nepažeidė“, – platformoje „X“ trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė.
„Dėl aukšto kovinės parengties lygio, pilotų profesionalumo ir veiksmingos oro gynybos sistemos operacijos buvo vykdomos greitai, efektyviai ir saugiai. Lenkijos oro erdvės apsauga yra ne tik pareiga, bet ir kasdienė Lenkijos kariuomenės karių, kurie yra visiškai pasiryžę saugoti mūsų šalies saugumą, misija“, – savo pranešime pridūrė kariuomenė.
„TVP World“ straipsnyje pabrėžiama Lenkijos ir jos sąjungininkių naikintuvų greito reagavimo į NATO erdvėje neplanuotai pasirodžiusius orlaivius svarba, nes po Rusijos invazijos į Ukrainą rusų lėktuvai, dronai ir meteorologiniai balionai vis dažniau pažeidinėja aljanso oro erdvę.
Taip pat pažymima, kad įtampa su Rusija ypač išaugo po paskutinio pažeidimo, kai per rusų smūgius Ukrainai Lenkijos oro erdvę pažeidė 20 šalies agresorės dronų. Dėl šio incidento buvo pakelti NATO naikintuvai, kurie vėliau taip pat prisijungė prie Lenkijos pajėgų bendrose patruliavimo operacijose.
„TVP World“ taip pat atkreipia dėmesį į panašius pažeidimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, skatinančius diskusijas tarp kelių NATO narių, ar sąjungininkių oro erdvę pažeidusius Rusijos naikintuvus reikėtų tiesiog numušinėti.
Straipsnyje primenama, kad rugsėjo mėnesį vykusiame Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje Lenkijos užsienio reikalų ministras įspėjo, jog Rusija neturėtų „verkšlenti“, jei jos lėktuvai bus numušti dėl NATO oro erdvės pažeidimo, tokius pažeidimus pavadindamas Maskvos daugelį metų prieš Vakarus vykdomo hibridinio karo eskalacija.
