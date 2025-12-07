Iš Lenkijos užsienio reikalų ministro – pasiūlymas Muskui: keliaukite į Marsą

E. Muskas griežtai pasmerkė šią baudą kaip reguliavimo perteklių ir paskelbė keletą „X“ pranešimų, kuriuose kritikavo bloką.
„Po kiek laiko ES nebeliks?“ – rašoma viename iš jų.
Šeštadienio vakarą Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) atsakė į Musko komentarus „X“ svetainėje.
„Keliaukite į Marsą. Ten nėra nacių saliutų cenzūros“, – rašė jis, matyt, turėdamas omenyje prieštaringai vertinamą E. Musko gestą, kurį jis parodė per JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) inauguracijos renginį sausio mėnesį. E. Musko bendrovė „SpaceX“ taip pat aktyviai dirba siekdama Marse įkurti savarankišką miestą, naudodama savo raketas „Starship“, kad galiausiai galėtų į Raudonąją planetą gabenti krovinius ir žmones.
R. Sikorskis taip pat pasidalijo kito įrašo ekrano nuotrauka, kuriame E. Muskas rašė, kad „ES turėtų būti panaikinta, o suverenitetas grąžintas atskiroms šalims, kad vyriausybės galėtų geriau atstovauti savo žmonėms“.
Tai paskatino tolesnį R. Sikorskio atsakymą per „X“: „Jei kas nors vis dar abejoja, kam tarnauja visos šios prieš ES nukreiptos kalbos apie suverenitetą. Tiems, kurie nori pasipelnyti sėdami neapykantą, ir tiems, kurie nori užkariauti Europą“.
Per pastaruosius dvejus metus vykdydama teisinį „X“ patikrinimą, EK padarė išvadą, kad E. Musko platforma pažeidžia tris DSA nuostatas.
D. Trumpo administracijos pareigūnai ir pats D. Trumpas ne kartą užsipuolė ES už tai, kad ji baudžia JAV technologijų bendroves. Antradienį JAV prekybos sekretorius Howardas Lutnickas (Hovardas Lutnikas) pareiškė, kad ES turėtų labiau subalansuoti savo technologijų sektoriaus reguliavimą mainais į JAV importo muitų sumažinimą.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) kritikavo Europos žodžio laisvės reguliavimą ir kaltino Europos šalis cenzūra.
„ES turėtų remti žodžio laisvę, o ne pulti Amerikos bendroves dėl šiukšlių“, – rašė jis ketvirtadienį „X“.
