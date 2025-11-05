Sikorskis pasišaipė iš Baltarusijos premiją gavusio EP nario

Į keletą skandalų Lenkijoje įsivėlęs EP narys Grzegorzas Braunas buvo vienas iš aštuonių asmenų, apdovanotų vadinamąja „Taikos ir žmogaus teisių premija“, kurią skyrė tarptautinis Emilio Czeczko labdaros fondas. Tai Baltarusijos organizacija, skirianti apdovanojimus prorusiškiems asmenims.
2023 m. gruodžio mėn. politikas pateko į tarptautinės žiniasklaidos antraštes, kai gesintuvu užgesino Lenkijos parlamente uždegtas, žydų Chanukos šventei minėti skirtas žvakes. Vėliau kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikas išniokojo ES ir Ukrainos vėliavomis papuoštą Kalėdų eglutę ir LGBTQ+ parodą Lenkijos parlamente, pertraukinėjo vokiečių istoriko paskaitą ir daugiau nei valandą laikė gydytoją nelaisvėje dėl jos atlikto aborto.
Premijos laureatų sąraše taip pat atsirado vietos buvusiam prorusiškos partijos „Zmiana“ nariui Tomaszui J., kuriam Lenkijoje iškelta byla dėl įtariamo Rusijos interesų atstovavimo ir propagandos skleidimo.
Nei vienas, nei kitas pirmadienį Minske vykusioje apdovanojimų ceremonijoje nedalyvavo.
Nors EP narys savo apdovanojimo kol kas nekomentavo, į šią naujieną suskubo sureaguoti Lenkijos aukščiausiasis diplomatas R. Sikorskis.
„Kalbant atvirai, geresnis (fondo – ELTA) globėjas būtų buvęs neteisėjas Szmydtas, bet sveikinu jus, Grzegorzai Braunai, jūs jos nusipelnėte“, – platformoje „X“ rašė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
Pasak „TVP World“, R. Sikorskis turėjo galvoje buvusį Lenkijos teisėją Tomaszą Szmydtą, kuris gegužę pabėgo į Baltarusiją ir ten paprašė politinio prieglobsčio. Ten jis taip pat spėjo pagirti A. Lukašenką, vadindamas jį „labai išmintingu lyderiu“. Lenkijos valdžios institucijos jį kaltina šnipinėjimu užsienio žvalgybos tarnybos naudai.
Dabar šis fondas pavadintas kito lenko, Emilio Czeczko, vardu. Šis 2021 m. gruodį dezertyravo iš Lenkijos kariuomenės, tarnaudamas Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Baltarusijoje E. Czeczko pasiprašė politinio prieglobsčio ir davė interviu valstybinei žiniasklaidai, kuriame kaltino Lenkijos valdžios institucijas nusikaltimais prieš nelegalius migrantus. Varšuva šiuos kaltinimus atmetė kaip propagandą. Jis 2022 m. buvo rastas negyvas savo bute Minske.
„TVP World“ priduria, kad antradienį, praėjus vos dienai po to, kai G. Braunas gavo šią premiją, EP balsavo už jo neliečiamybės panaikinimą. Birželį tuomečio generalinio prokuroro Adomo Bodnaro pateiktas prašymas panaikinti neliečiamybę siejamas su baudžiamuoju procesu dėl G. Brauno bandymo sulaikyti ginekologę ligoninėje ir jo vandalizmo akto prieš LGBTQ+ parodą Opolėje, pietų Lenkijoje.
Lenkiją EP atstovaujantis politikas anksčiau buvo netekęs neliečiamybės po to, kai Lenkijos parlamente užgesino Chanukos žvakes.
