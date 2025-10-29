Lenkų gynybos ministerija: JAV išlaikys stabilų karių skaičių Lenkijoje

Rumunija anksčiau trečiadienį paskelbė, kad JAV informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas, įskaitant amerikiečių karius iš Mihailo Kogalniceanu (Mihailo Kogelničianu) oro pajėgų bazės Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje.
Rumunų Gynybos ministerijos teigimu, sumažinus karių skaičių, šalyje liks dislokuota apie 1 tūkst. JAV karių.
Lenkų gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) trečiadienį Krasnike, Rytų Lenkijoje, surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad Varšuva negavo jokio pranešimo apie galimą maždaug 10 tūkst. šalyje dislokuotų JAV karių mažinimą.
„Lenkija ir Jungtinės Valstijos yra tvirtos sąjungininkės“, – teigė jis.
Anksčiau tą pačią dieną Gynybos ministerijos atstovas spaudai Januszas Sejmejus (Janušas Seimėjus) sakė PAP, kad Lenkija nėra gavusi jokios informacijos, kuri leistų manyti, kad JAV karinis kontingentas jos teritorijoje mažės.
Jis taip pat teigė, kad ir prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis), ir Lenkijos gynybos ministras neseniai gavo JAV administracijos patikinimą, kad amerikiečių karių buvimas Lenkijoje išliks stabilus.
