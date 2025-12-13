Vokietija pasiųs karių sustiprinti Lenkijos sieną

Lenkija – tvirta Ukrainos rėmėja kovoje su Maskva – praėjusių metų gegužę paskelbė apie planus sustiprinti ilgą savo sienos ruožą, kuris apima Baltarusiją ir Rusijai priklausančią Kaliningrado sritį.
Pagrindinė Vokietijos karių užduotis Lenkijoje bus inžineriniai darbai, penktadienį vakare pranešė Berlyno gynybos ministerijos atstovas.
Tai gali būti „įtvirtinimų statyba, tranšėjų kasimas, spygliuotų vielų klojimas arba prieštankinių barjerų statyba“, paaiškino jis.
„Vokiečių karių teikiama parama vykdant (operaciją) apsiribos šiais inžineriniais darbais.“
Atstovas spaudai tikslaus dalyvaujančių karių skaičiaus nenurodė, tik pasakė, kad tai bus „vidutinio dydžio dviženklis“.
Jie projekte turėtų dalyvauti nuo 2026 m. antrojo ketvirčio iki 2027 m. pabaigos.
Atstovas pabrėžė, kad dislokavimui parlamento pritarimo nereikėjo, nes „kariams tiesioginis pavojus dėl karinių konfliktų negresia“.
Išskyrus tam tikrus išimtinius atvejus, sprendimą dislokuoti šalies ginkluotąsias pajėgas užsienyje turi patvirtinti Vokietijos parlamentas.
Nuo 2022 m., kai Rusija Ukrainoje pradėjo plataus masto invaziją, Varšuva tvirtai remia Kyjivą, be to, Lenkijos teritorija eina ginklų, kuriuos tiekia Ukrainos vakarų sąjungininkai, tranzito maršrutas.
Varšuva taip pat modernizavo savo kariuomenę ir padidino gynybos išlaidas.
Vokietija yra antra pagal dydį karinės pagalbos Ukrainai teikėja po Jungtinių Valstijų ir Kyjivui yra nusiuntusi didžiulį kiekį įrangos, nuo oro gynybos sistemų iki šarvuotų transporto priemonių.
Naujausi komentarai