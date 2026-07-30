Leonas XIV sako, kad pirmiausia yra popiežius, o tik po to – amerikietis

Čikagoje gimęs Leonas XIV – pirmasis iš JAV kilęs popiežius – trečiadienio vakarą kalbėjosi su JAV transliuotoju per maldos ir muzikos renginį pontifiko vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe.
„Aš save labiau laikau popiežiumi, kuris tiesiog yra amerikietis. Nenoriu sumenkinti to, ką reiškia būti amerikiečiu“, – sakė popiežius, paklaustas, kaip jam svarbu būti amerikiečiu.
„Jaučiu didžiulę meilę Amerikai, bet suprantu, kad mano misija turi labai svarbų matmenį – būti visuotinės bažnyčios ganytoju ir turėti balsą bei galimybę kalbėti žmonėms visame pasaulyje“, – pridūrė beveik du dešimtmečius misionieriumi Peru buvęs Leonas XIV.
Paklaustas, ką pasaulio 1,4 mlrd. katalikų vadovas myli Amerikoje, jis atsakė: „Labai daug dalykų“.
„Tam tikra prasme, kalbant apie principus, tai, kam atstovauja Amerika, laisvės pojūtį, galimybių pojūtį, pojūtį, kad ištisas kartas žmonės iš viso pasaulio buvo kviečiami tapti Amerikos dalimi“, – sakė 70 metų Leonas XIV. Jis pridūrė, kad jo seneliai buvo imigrantai.
Iš motinos pusės, pasakojo Leonas XIV, „turime žmonių, kurie buvo ir vergai, ir vergvaldžiai“.
Leonas XIV, kaip ir jo pirmtakas Pranciškus, ne kartą išreiškė palaikymą migrantams, o prezidento Donaldo Trumpo administracijos susidorojimą su imigrantais Jungtinėse Valstijose vadino nežmonišku.
Šiais metais kilęs D. Trumpo ir popiežiaus konfliktas atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre ir galėjo paveikti JAV rinkėjus katalikus.
Liepos 4-ąją, JAV Nepriklausomybės dieną, popiežius lankėsi Italijos Lampedūzos saloje – svarbiame atvykimo į Europą taške tiems, kas kerta pavojingą Viduržemio jūrą iš Afrikos – ir ragino toleruoti bei ginti pažeidžiamus migrantus, kurių daug žūsta kelionės metu.
Leonas XIV sakė NBC, kad kelionė į Jungtines Valstijas dar nesuplanuota, tačiau jis tikisi ten greitai apsilankyti.
Renginys Kastel Gandolfo soduose, kuriam vadovavo Leonas XIV, buvo dalis šv. Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių minėjimo.
Italų tenoras Andrea Bocelli, pritariant jauniems dainininkams iš viso pasaulio, atliko įvairius kūrinius, tarp jų „Amazing Grace“ anglų kalba ir giesmę „Panis Angelicus“.
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