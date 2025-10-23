 Lėšas iš įšaldyto Rusijos turto Zelenskis planuoja panaudoti ginklams

Lėšas iš įšaldyto Rusijos turto Zelenskis planuoja panaudoti ginklams

2025-10-23 23:40
Viljama Sudikienė (DPA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad planuoja panaudoti potencialią paskolą, finansuojamą iš įšaldytų Rusijos valstybės lėšų, ginklams gaminti Ukrainoje ir pirkti juos iš Europos Sąjungos bei Jungtinių Amerikos Valstijų.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Jo prioritetas būtų padidinti ginklų gamybą šalyje, nes „tai pigiau ir greičiau“, sakė V. Zelenskis. Labiausiai reikia dronų ir elektroninės karybos įrangos.

V. Zelenskis dalyvavo ES lyderių viršūnių susitikime Briuselyje, per kurį buvo svarstomi planai suteikti Ukrainai iki 140 mlrd. reparacijų paskolą iš įšaldyto Rusijos centrinio banko lėšų. Šiais pinigais siekiama padengti Ukrainos finansinius ir karinius poreikius 2026 ir 2027 metais.

Iš Europos reikės stebėjimo dronų ir šaudmenų, sakė V. Zelenskis, o dalis sumos būtų skirta pirkimams iš JAV.

 

 

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
ginklai
įšaldytas Rusijos turtas
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų