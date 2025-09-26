Libano centrinio banko vadovas paleistas už daugiau nei 14 mln. JAV dolerių užstatą

R. Salameh buvo suimtas prieš vienerius metus dėl kaltinimų turto pasisavinimu.
„Salameh išėjo iš Bhanneso (Bhaneso) ligoninės (šiaurinėje Beiruto dalyje), kur buvo laikomas ir gydomas, prižiūrint sargybiniams“, – AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Dėl 75-erių R. Salameh, kuris tris dešimtmečius dirbo Libano centrinio banko vadovu, buvo pradėtas ne vienas teisminis tyrimas ir šalyje, ir užsienyje dėl įtarimų sukčiavimu, pinigų plovimu ir neteisėtu praturtėjimu.
Jis ne kartą neigė padaręs kokius nors nusikaltimus.
