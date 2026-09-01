Liberalai laimėjo Kanados papildomus rinkimus

M. Carney Liberalų partija užsitikrino tris vietas, perimdama iš opozicijoje esančių konservatorių Šikutimio-Le Fjordo apygardą prancūzakalbiame Kvebeke ir dar dvi apygardas Ontarijuje ir Britų Kolumbijoje, kurios anksčiau priklausė liberalams.
M. Carney tinkle „X“ pasveikino laimėjusius kandidatus ir nurodė, kad rinkėjai „pareiškė pasitikėjimą“ vyriausybe „šiuo Kanadai svarbiu metu“.
„Kanada yra išbandoma besikeičiančiame pasaulyje, ir kanadiečiai tam pasiruošę“, – rašė jis.
Buvusių artimų sąjungininkių Jungtinių Valstijų ir Kanados santykiai pašlijo po to, kai praėjusį mėnesį žlugo prekybos derybos. M. Carney teigė, kad JAV derybininkai siekė apriboti jo šalies prekybos susitarimus su kitomis valstybėmis.
JAV pareigūnai taip pat išsakė nepriimtinus „grasinimus“ prancūzų kalbai ir „Kvebeko kultūrai“, pridūrė jis.
Kai Vašingtonas įvedė Kanadai 50 proc. muitus, Otava paskelbė apie nuosavus atsakomuosius tarifus.
Nepaisant rizikos, kurią aštrėjantis prekybos karas kelia Kanadai, kuri yra labai priklausoma nuo eksporto į savo pietinę kaimynę, M. Carney gali pasigirti didele parama.
Remiantis praėjusio mėnesio pabaigoje paskelbtos apklausos duomenimis, 76 proc. visuomenės gyrė buvusio bankininko poziciją Vašingtono atžvilgiu.
Buvęs Kanados centrinio banko vadovas 61-erių M. Carney nebuvo žinomas dėl savo charizmos, skirtingai, nei jo pirmtakas Justinas Trudeau iš tos pačios Liberalų partijos, tačiau jam vis tiek pavyko įžiebti patriotišką liepsną kanadiečių, pavargusių nuo Amerikos išpuolių, širdyse.
Jį į valdžią atvedė būtent prekybos įtampa su Jungtinėmis Valstijomis, praėjus dviem mėnesiams po to, kai prasidėjo antroji D. Trumpo kadencija, nes kanadiečiai laikė jį savo ekonomikos sergėtoju.
2025 m. kovą pakeitęs J. Trudeau partijos ir vyriausybės vadovo postuose, jis po mėnesio visų nuostabai laimėjo visuotinius rinkimus.
Liberalai iškovojo daugiausiai vietų, tačiau negavo daugumos.
Tai pakeitė šių metų balandį vykę papildomi rinkimai, kurie leido partijai užsitikrinti daugumą parlamente, reikalingą norint įgyvendinti ekonominę darbotvarkę, kuria siekiama sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių Valstijų.
Artimiausiais mėnesiais numatyta daugiau specialiųjų rinkimų, skirtų pakeisti atsistatydinusius įstatymų leidėjus, tačiau apklausos nerodo grėsmės M. Carney daugumai.
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