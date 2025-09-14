Londone iki 150 tūkst. žmonių susirinko į protestą: kilo susirėmimai su policija

Policija pranešė, kad sužeisti 26 pareigūnai, keturi iš jų – sunkiai, kai susidūrė su „nepriimtinu smurtu“, bandydami suvaldyti minias. Daugelis mitingo dalyvių buvo apsisiautę pečius Anglijos ir Didžiosios Britanijos vėliavomis.
Sostinės policija, kuri apskaičiavo, kad susirinko nuo 110 iki 150 tūkst. žmonių, kas „gerokai viršijo“ organizatorių prognozes, teigė, kad susirėmimai kilo po to, kai kai kurie dalyviai bandė patekti į vadinamąsias „sterilias zonas“ netoli kontrprotestuotojų.
Tuo pat metu apie 5 tūkst. žmonių dalyvavo eitynėse „Pasipriešink rasizmui“, kurios prasidėjo maždaug už pusantro kilometro į šiaurę. Apie 1 tūkst. policininkų buvo dislokuoti tam, kad atskirtų konkuruojančias grupes.
„Nėra abejonės, kad daugelis atėjo pasinaudoti savo teisėta teise protestuoti, tačiau buvo ir tokių, kurie ketino smurtauti“, – sakė komisaro padėjėjas Mattas Twistas (Metas Tvistas).
„Jie susidūrė su pareigūnais, smurtavo fiziškai ir žodžiu bei ryžtingai stengėsi pralaužti užtvaras, pastatytas, kad visi būtų saugūs“, – pasakojo jis.
Pareigūnas pridūrė, kad buvo žmonių buvo sulaikyta dėl smurtinių viešosios tvarkos pažeidimų, užpuolimų ir kitų nusikaltimų, o pareigūnų patirti sužalojimai – išmušti dantys, galimai sulaužyta nosis, smegenų sukrėtimas.
Vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood (Šabana Mahmud) pasmerkė „tuos, kurie užpuolė ir sužalojo policijos pareigūnus“, ir tvirtino, kad „kiekvienas, dalyvaujantis nusikalstamoje veikloje, susidurs su visu įstatymo griežtumu“.
Didžiausia demonstracija JK
Naujausio T. Robinsono „Suvienykime karalystę“ renginio protestuotojai žygiavo Vestminsterio tiltu, o vėliau susirinko netoli Dauningo gatvės, kur klausėsi kraštutinių dešiniųjų pažiūrų asmenų iš visos Europos ir Šiaurės Amerikos, įskaitant milijardierių ir „X“ savininką Eloną Muską (Iloną Maską), kalbų.
Kovos su rasizmu organizacija „Hope Not Hate“, kuri daugiau nei dešimtmetį stebi tokius mitingus, teigė, kad scenoje kalbėjo ir tarp minios buvo „keletas gerai žinomų kraštutinių dešiniųjų ekstremistų“, įskaitant patį T. Robinsoną.
Grupės tyrimų direktorius Joe Mulhallas (Džo Malhalas) britų transliuotojui BBC sakė, kad tai „tikriausiai (buvo) didžiausia kraštutinių dešiniųjų demonstracija Didžiojoje Britanijoje“.
Viešosios politikos ekspertas Georgios Samaras (Georgijas Samaras) iš Karališkojo koledžo Londone sutiko, sakydamas, kad Londone susibūrė daug kraštutinių dešiniųjų grupių, taip pat naujokai.
Tai įvyko augant antiimigracinėms nuotaikoms, mat „Brexit“ šalininko Nigelo Farage'o (Naidželo Faradžo) kraštutinių dešiniųjų partija „Reform UK“ pirmauja apklausose, o protestuotojai taikosi į viešbučius, kuriuose apgyvendinami prieglobsčio prašytojai.
Be to, praėjusiais metais daugelyje JK miestų ir miestelių vyko antiimigracinės riaušės, o T. Robinsonas buvo kaltinamas kurstant savo provokuojančiais internetiniais įrašais.
Pagarba Charlie Kirkui
42 metų vyras, turintis virtinę teistumų ir surinkęs daug sekėjų internete per daugelį metų, kai stūmė aršią antiislamišką ir antiimigracinę darbotvarkę, šeštadienį pavadino „žodžio laisvės festivaliu“.
„Milijonai patriotų (...) patriotinės vienybės demonstracijoje, kokios dar niekas nematė“, – netrukus po renginio pabaigos ankstyvą vakarą „X“ parašė T. Robinsonas, kurio tikrasis vardas yra Stephenas Yaxley-Lennonas (Stivenas Jakslis Lenonas), ir paskelbė minios nuotrauką.
„Tai skirta tau, Charlie Kirkai (Čarli Kirkai)“, – pridūrė jis. Tai buvo viena iš daugelio mitingo dalyvių užuominų apie JAV šią savaitę nužudytą dešiniųjų pažiūrų amerikiečių aktyvistą ir Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sąjungininką.
Kai kurie dalyviai prie savo plakatų prisegė Ch. Kirko nuotraukas, o ant kitų plakatų buvo tokie šūkiai kaip „Sustabdykite laivelius“ ir išjuoktas Leiboristų partijos vadovas, JK premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).
„Negaliu tuo patikėti“, – naujienų agentūrai AFP sakė Emily Rose (Emili Rouz), įsiliejusi į minią. Ji atvyko iš Glazgo Škotijoje ir buvo apsivilkusi suknelę su Didžiosios Britanijos vėliava.
„Žinojau, kad turiu čia būti. Turime būti išgirsti“, – kalbėjo ji.
Dešiniojo sparno kalbėtojai
Kiti ten buvę asmenys teigė, kad juos motyvavo susirūpinimas dėl imigracijos.
28 metų Ritchie (Ričis), kuris prisistatė tik vardu, teigė, kad Britanija kasmet mato prieglobsčio prašytojų, atvykstančių mažomis valtelėmis per Lamanšo sąsiaurį, „invaziją“.
Mitinge prieš rasizmą veteranė Leiboristų partijos įstatymų leidėja Diane Abbott (Dajan Abot) apkaltino T. Robinsoną ir jo sąjungininkus skleidžiant „nesąmones ir pavojingą melą“, kad prieglobsčio prašytojai kelia grėsmę.
„Turime būti solidarūs su prieglobsčio prašytojais ir parodyti, kad esame vieningi“, – sakė ji „Sky News“.
T. Robinsono renginyje kalbėjo E. Muskas, prisijungęs vaizdo ryšiu, Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų politikas Ericas Zemmouras (Erikas Zemuras) ir Petras Bystronas iš antiimigracinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
„Esate fundamentalioje situacijoje“, – miniai sakė E. Muskas, teigdamas, kad „kairieji yra žudynių ir žudynių šventimo šalis“.
„Nesvarbu, ar pasirinksite smurtą, ar ne, smurtas jus pasieks. Arba priešinsitės, arba mirsite“, – kalbėjo jis.
E. Zemmouras pakartojo kraštutinių dešiniųjų, baltųjų nacionalistų vadinamąją „Didžiojo pakeitimo“ sąmokslo teoriją, teigiančią, kad baltuosius europiečius sąmoningai išstumia nebaltieji imigrantai.
JK centristinių liberalų demokratų lyderis Edas Davey (Edas Deivis) socialiniuose tinkluose kritikavo E. Muską ir smurto scenas.
„Šie kraštutinių dešiniųjų banditai nekalba Britanijos vardu“, – pridūrė jis.
