Londono meras Donaldą Trumpą pavadino islamofobu ir rasistu

S. Khanas, atstovaujantis centro kairiajai Leiboristų partijai, ir respublikonas D. Trumpas jau daug metų apsikeičia įžeidimais. Naujausias jų ginčas kilo dėl JAV prezidento šią savaitę Jungtinėse Tautose (JT) išsakytų komentarų.
„Manau, kad prezidentas Trumpas parodė, jog yra rasistas, seksistas, mizoginas ir islamofobas“, – britų transliuotojui „Sky News“ sakė Londono meras.
„Žvelgiu į Londoną, kuris turi siaubingą merą, siaubingą, siaubingą merą, ir matau, kad jis taip pasikeitė, taip pasikeitė“, – antradienį sakydamas kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje pareiškė D. Trumpas.
„Dabar jie nori pereiti prie šariato teisės, bet jūs esate kitoje šalyje, to negalite padaryti“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje islamo teisės kodeksą, kuris remiasi Koranu.
Leiboristų ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) dėjo nemažai pastangų, kad išlaikytų D. Trumpo palankumą, įskaitant praėjusią savaitę JK surengtą beprecedentį antrąjį valstybinį vizitą.
S. Khanas teigė, kad Londonas yra lyderis pagal daugelį rodiklių, pavyzdžiui, užsienio investicijas, ir pridūrė, kad jis „labai didžiuojasi, jog esame didžiausias miestas pasaulyje“.
Anksčiau trečiadienį vyriausybės ministras Patas McFaddenas (Patas Makfadenas) sakė, kad D. Trumpas neteisingai supranta Londoną.
S. Khanas, kuris yra musulmonas, Londono mero pareigas eina nuo 2016 metų. Tais metais jis kritikavo pirmosios kadencijos siekusį D. Trumpą dėl siūlymo uždrausti keliauti žmonėms iš kai kurių musulmoniškų šalių.
Prieš pirmąjį D. Trumpo valstybinį vizitą 2019 metais S. Khanas palygino D. Trumpą su „XX amžiaus 4-o ir 5-o dešimtmečių Europos diktatoriais“.
JAV vadovas pavadino S. Khaną „visišku nevykėliu“ pasiūlė jam atlikti IQ (intelekto) testą.
„Manau, kad turiu skvoterio teises už laiką, kurį praleidau Donaldo Trumpo galvoje“, – trečiadienį transliuotojui „ITV London“ sakė S. Khanas.
„Tikiuosi, kad jis man neatsiųs sąskaitos už visą ten praleistą laiką“, – sarkastiškai pridūrė Londono meras.
