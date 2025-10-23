Londono policija sulaikė tris vyrus, įtariamus bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba

Vyrai ketvirtadienį buvo sulaikyti Londono vakarinėje ir centrinėje dalyse ir bus apklausiami policijos kovos su terorizmu padalinio dėl pažeidimų pagal Nacionalinio saugumo įstatymą, savo pareiškime pranešė Metropoliteno policija.
„Matome, kad užsienio žvalgybos tarnybos verbuoja vis daugiau žmonių, kuriuos galėtume apibūdinti kaip „statytinius“, o šie areštai yra tiesiogiai susiję su mūsų nuolatinėmis pastangomis sutrukdyti tokio tipo veiklą“, – sakė Londono policijos kovos su terorizmu padalinio vadovas Dominikas Murphy'is.
„Kiekvienas, kuris gali susigundyti vykdyti nusikalstamą veiklą Jungtinėje Karalystėje su juo susisiekus užsienio valstybei, turėtų labai gerai pagalvoti. Tokia veikla bus tiriama ir kiekvienas, kuris bus pripažintas ją vykdžiusiu, gali tikėtis baudžiamojo persekiojimo, o nuteistiesiems gali grėsti labai rimtos pasekmės“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę Jungtinės Karalystės vidaus žvalgybos tarnybos MI5 vadovas Kenas McCallumas įspėjo, kad Rusija, Kinija ir Iranas smarkiai padidino užsienio valstybių keliamą grėsmę Jungtinei Karalystei.
Pasak jo, MI5 agentai nuolat atskleidžia užsienio valstybių planus vykdyti sekimą, sabotažą, padegimus ar fizinio smurto aktus Jungtinėje Karalystėje.
Praėjusį mėnesį prokurorai nutraukė garsią bylą, kurioje du britai buvo kaltinami šnipinėjimu Kinijos naudai.
Šios bylos nutraukimas šalyje sukėlė politinę audrą, o ministras pirmininkas Keiras Starmeris, siekdamas paneigti kaltinimus, esą valdžios atstovai sužlugdė bylą siekdami išlaikyti gerus santykius su Kinija, paskelbė atitinkamus vyriausybės liudijimus.
Naujausi komentarai