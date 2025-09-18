JK sulaikyti trys asmenys, įtariami šnipinėjimu Rusijai

„Visi trys buvo sulaikyti įtarus, kad padėjo užsienio žvalgybos tarnybai, pažeidžiant Nacionalinio saugumo įstatymo 3 straipsnį“, – pranešė policija, pridurdama, kad įtariamieji buvo nuvežti į policijos nuovadą Londone po to, kai buvo suimti Esekso grafystėje.
Policija pridūrė, kad įtariamieji vėliau paleisti už užstatą.
Tuo pačiu adresu buvo sulaikyti 41 metų vyras ir 35 metų moteris, o kitu adresu – pietrytinio Esekso Greiso rajone – 46 metų vyras.
„Matome vis daugiau asmenų, kuriuos apibūdintume kaip „įgaliotinius“, kuriuos verbuoja užsienio žvalgybos tarnybos“, – sakė Kovos su terorizmu vadovybės vadovas Dominicas Murphy.
Gegužę šeši bulgarai buvo įkalinti už dalyvavimą Rusijos šnipinėjimo kuopelėje, kuri veikė buvusiuose svečių namuose rytų Anglijos pajūrio kurorte Didžiajame Jarmute.
Nemažai žmonių laukia bausmės už padegimą sandėlyje, tiekiančiame Ukrainos ryšių įrangą, po to, kai juos užverbavo Rusijos sukarinta „Vagner“ grupuotė.
Praėjusiais metais Britanijos žvalgybos agentūros MI5 vadovas Kenas McCallumas perspėjo, kad Rusijos žvalgybos tarnyba dėl savo paramos Ukrainai ketina sukelti chaosą JK.
JK vidaus žvalgybos vadovas pridūrė, kad Rusija pasitelkė nusikaltėlius ir privačią žvalgybą savo darbui Britanijos teritorijoje atlikti.
„Kiekvienas, su kuriuo galėtų susisiekti ir kuris būti gundomas vykdyti nusikalstamą veiklą užsienio valstybės vardu čia, Jungtinėje Karalystėje, turėtų dar kartą pagalvoti“, – perspėjo D. Murphy.
