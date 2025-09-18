Lukašenka apie į Baltarusiją grįžusį Statkevičių: jis juk greitai mirs

Apie tai pranešė nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“.
Susitikime su savo bendražygiais A. Lukašenka užsiminė apie politinių kalinių paleidimą ir pirmą kartą pakomentavo M. Statkevičiaus, kuris atsisakė išvykti iš Baltarusijos, veiksmus.
„Na, žmogus jau (buvo) ant ribos. Jis juk greitai mirs. Neduok Dieve, kalėjime. Kam to reikia?“ – kalbėjo jis apie sprendimą M. Statkevičių paleisti.
„Na, jis nori būti lyderiu. Jis ten nuėjo, savotiškai į neutralią teritoriją. Priėjo prie lietuvių. Vaikinai paklausė: „Ar nori į Baltarusiją? Juk atsidursi kalėjime.“ Jis atsakė: „Aš eisiu į kalėjimą“, – sakė jis.
„Gerai. Jį išsivežė. Juk negalima jo palikti. Vis dėlto jis mūsų žmogus. Tikriau, mūsų pilietis. Išsivežė į Baltarusiją. Kam jį skriausti“, – teigė A. Lukašenka.
Jis nepateikė konkrečios informacijos apie M. Statkevičiaus, kuris dingo prieš beveik savaitę, buvimo vietą.
A. Lukašenka taip pat pažadėjo palaipsniui paleidinėti politinius kaltinius.
BNS rašė, kad Lietuvoje gyvenanti baltarusių opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pranešė turinti nepatvirtintos informacijos, kad M. Statkevičius vėl atsidūrė už grotų.
Vėliau ji teigė, kad drauge su kitais politiniais kaliniais paleisto, bet atsisakiusio išvykti iš Baltarusijos M. Statkevičiaus likimas kelia didelį nerimą.
Ji teigė gerbianti žmogaus teisę pasilikti savo šalyje ir ragino toliau daryti spaudimą Minsko režimui, kad šis paleistų politinius kalinius ir leistų jiems likti šalyje.
„Naša Niva“, remdamasis šaltiniais šią savaitę pranešė, kad M. Statkevičius „atsirado kolonijoje Gluboke“.
Anksčiau, prieš paleidimą, jis atliko bausmę minėtoje kolonijoje, esančioje šiaurinėje Baltarusijos dalyje.
M. Statkevičius buvo vienas iš 52 politinių kalinių, kurie buvo paleisti rugsėjo 11 dieną pagal JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą, tačiau, skirtingai nei kiti kaliniai, jis apsisprendė po paleidimo likti Baltarusijoje.
Skelbta, kad 69 metų vyras, kuris metė iššūkį autoritarui A. Lukašenkai 2010-aisiais vykusiuose prezidento rinkimuose, išspyrė autobuso duris ir išlipo neutralioje zonoje tarp Baltarusijos ir Lietuvos.
M. Statkevičius buvo suimtas prieš 2020 metų ginčijamus prezidento rinkimus.
S. Cichanouskaja yra sakiusi, kad pusšimčio Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimas iš Baltarusijos įkalinimo įstaigų nėra tikra laisvė, tai – ir priverstinė deportacija.
Anot Lietuvos institucijų, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą. Tačiau JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“.
