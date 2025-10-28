Lukašenka apie Lietuvos sprendimą: tai beprotiška afera

Taip, anot valstybinės naujienų agentūros „Belta“, jis kalbėjo Minsko tarptautinėje konferencijoje dėl Eurazijos saugumo.
„Konferencijos laukėme ne tik mes, dalyviai, bet ir mūsų oponentai, kurie šiandien atidžiai stebi Minską. Ne visi turėjo šiandien atvykti į Minską. Būtent to siekė kai kurie mūsų kaimynai, įgyvendindami šią beprotišką sienų uždarymo aferą. Ir jie sugalvojo absurdišką pretekstą: balionus. Net tokiai smulkiai šaliai kaip Lietuva tai yra smulkus dalykas“, – sakė A. Lukašenka.
„Atsakingai pareiškiu, kad apie jokią ypatingą kontrabandą nekalbama. Tačiau tai daug pasako apie mūsų konferencijos politinį potencialą, turint omenyje, kad jie bando ją blokuoti“, – pridūrė jis.
Jis taip pat pareiškė, kad „didžiausieji“ jau reikalauja Baltarusijos atsiprašymo.
„Jei esi kaltas, visada turėtum atsiprašyti. Ir jei būsime tikri, kad mes esame kalti (jie dabar bando mus tuo įtikinti), esame pasirengę viešai tai aptarti ir atsiprašysime. Tikrai. Bet jei ten skraido kažkokie balionėliai su cigaretėmis ar kažkuo kitu, manau, kad klausimą reikėtų spręsti ten. Jie juk nenuskrido nežinia kur. Kažkas juos gauna, kažkas tuo suinteresuotas. Turime tokius dalykus surasti ir užgniaužti dar užuomazgoje“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
Anot premjerės Ingos Ruginienės, kariuomenė nuo pirmadienio ėmėsi „visų priemonių, įskaitant ir kinetinių“ balionams numušti, taip pat Ministrų kabinetas šią savaitę svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisintas laisvės atėmimas už kontrabandą.
Lietuva dėl balionų grėsmių taip pat žada konsultuotis su sąjungininkais, Užsienio reikalų ministerijai pavesta derinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai.
Europos Sąjungos (ES) vadovai pasikartojančius kontrabandinių balionų įskridimus iš Baltarusijos pavadino hibridine grėsme ir provokacija bei išreiškė solidarumą su Lietuva.
