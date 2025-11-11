Lukašenka nurodė surengti derybas su Lietuva

Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, A. Lukašenka nurodė užsienio reikalų ministrui Maksimui Ryženkovui organizuoti derybas su už padėtį pasienyje atsakingais Lietuvos pareigūnais.
„Kaip tapo žinoma, šiandien buvo gauti Lietuvos valdžios institucijų pasiūlymai dėl padėties Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje sprendimo (...). Prezidentas išklausė pranešimus apie padėtį Baltarusijos ir Lietuvos bei Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje“, – teigia A. Lukašenkos spaudos tarnyba.
Tuo metu Lietuvai pirmadienio vakarą paprašius Minsko praleisti jos įmonių vilkikus į Lietuvą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad atsakymų kol kas nėra.
„Iš pačių baltarusių atsakymų dar nėra. Kalbėjau su VSAT ( Valstybės sienos apsaugos tarnybos – BNS) vadu, paklausimas parašytas, kuriame prašoma atidaryti evakuacinius pravažiavimus, kaip mes ir prašėm, dviejuose punktuose. Tai atsakymo kol kas šiandien neturim“, – žurnalistams antradienį sakė ministras.
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pirmadienį sakė, kad Lietuva planuoja imtis diplomatinių priemonių – kalbėtis su A. Lukašenkos režimu.
Kiek anksčiau antradienį baltarusių portalas „Nashaniva“ skelbė, kad Lietuvos vilkikams nebus leista išvažiuoti iš Baltarusijos, kol Lietuva atvers sieną.
Anot „Beltos“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti.
V. Kondratovičius antradienį negalėjo paaiškinti, ar vežėjams gali būti taikomos baudos dėl to, kad už stovėjimo paslaugas aikštelėje jie turi mokėti ES sankcionuotai Baltarusijos įmonei „Beltamozhservice“.
„Šitas klausimas, uždaviau mūsų tarnyboms, jie analizuoja, pasakys, kaip čia galima būtų vertinti. Mano manymu, tai čia iš tikrųjų priverstinis stovėjimas ir kito pasirinkimo neturi mūsų įmonės, dėl to, kad taip yra susiklosčiusi situacija, kalbant apie mokėjimą konkrečiai įmonei. Vakare žinosiu, galėsiu tiksliai tada pasakyt“, – žurnalistams teigė ministras.
BNS rašė, kad Lietuva pirmadienio vakarą dar kartą kreipėsi į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
Skaičiuojama, kad Baltarusijoje yra apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
