Minskas: pasiūlymus Lietuvai pateikėme, laukiame atsakymo

Baltarusių diplomatijos vadovas Maksimas Ryženkovas teigė gavęs iš autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos nurodymų, kaip „paspartinti normalių santykių su Lietuvos puse atkūrimo procesą siekiant deramo valstybės sienos funkcionavimo“.
Jis apkaltino Lietuvą pažeidus virtinę dvišalių susitarimų, kai dėl meteorologinių balionų buvo nutarta mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija, bet tvirtino, kad Minskas pasirengęs dialogui.
„Mes orientuojamės į greitą šios situacijos sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas jau peržengė mūsų abiejų šalių pasienio tarnybų kompetenciją, nuspręsta, kad tolesnes derybas su Lietuvos puse ves Užsienio reikalų ministerija“, – Baltarusijos Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai sakė M. Ryženkovas.
„Taip yra todėl, kad tolesni žingsniai turi apimti visą spektrą politinių ir diplomatinių priemonių“, – teigė jis, pridūręs, kad Minskas veikia vadovaudamasis Baltarusijos ir Lietuvos piliečių interesais.
„Atitinkami pasiūlymai jau pateikti Lietuvos pusei per įgaliotas pasienio tarnybas ir laukiame atitinkamo atsakymo“, – pridūrė jis, bet nedetalizavo, kokius pasiūlymus turi omenyje.
„Nuoširdžiai tikiuosi, kad jei Lietuvos pusė iš tiesų bus pasirengusi gerbti savo piliečių interesus ir veikti pagal savo verslo bendruomenės, kuri šiuo metu kenčia nuo šių vienašališkų Lietuvos Respublikos priemonių, poreikius ir lūkesčius, artimiausiu metu ji teigiamai reaguos į mūsų pasiūlymus“, – kalbėjo M. Ryženkovas.
Jis tvirtino, kad Minskas pasirengęs sėsti prie derybų stalo „bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ir be jokių išankstinių sąlygų“.
Jis taip pat teigė, kad sienos uždarymo klausimas sulaukė tarptautinio susidomėjimo ir susirūpinimo, ir nurodė, kad jo pavaduotojas buvo susitikęs su Baltarusijoje esančių diplomatinių atstovybių vadovais.
Kaip kiek anksčiau pranešė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, Baltarusijos pasienio vadovas trečiadienį informavo Lietuvą, jog nesutinka leisti Lietuvos vilkikams grįžti per laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
Dėl to nepatenkinta nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones bei kongrese trečiadienį svarsto apie galimas protesto akcijas Lietuvoje ir Briuselyje.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras pakartojo kiek anksčiau trečiadienį išsakytą premjerės poziciją, jog vežėjai turėtų vertinti riziką dirbti su Lietuvai priešiškomis valstybėmis.
I. Ruginienė trečiadienį sakė, kad pasienio punktai galėtų būti atverti, kai Lietuva matys Baltarusijos norą bendradarbiauti, o Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad tai galėtų įvykti, kai į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų nekontroliuojanti Baltarusija nustos eskaluoti situaciją „iki karštų fazių ribos“.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.
