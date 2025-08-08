Lukašenka pareiškė neturįs planų kandidatuoti kituose prezidento rinkimuose

„Ne, dabar neturiu jokių planų. Nieko neplanuoju. Vienintelis dalykas, apie kurį pagalvojau, bet niekada neišsakiau, tai kad Trumpas jau beveik 80 metų, o vis dar atrodo gerai... “ – paklaustas apie kandidatavimą kituose rinkimuose sakė jis.
„Tikiuosi, kad mano įpėdinis tęs šalies stabilią raidą“, – sakė A. Lukašenka.
Žurnalistas atkreipė A. Lukašenkos dėmesį, kad Vakarų žiniasklaida galimu įpėdiniu dažnai nurodo jauniausią valstybės vadovo sūnų Nikolajų.
„Ne, jis nėra įpėdinis. Žinojau, kad paklausite to. Ne, ne, ne. Tokiu teiginiu galite jį labai įžeisti“, – sakė Baltarusijos lyderis.
A. Lukašenka spėliojo, kad kitas Baltarusijos prezidentas gali vykdyti šiek tiek kitokią politiką.
„Aš tik norėčiau, kad jie visko negriautų, o darytų taip, kaip aš – remtųsi stipriausiais, statytų ant to, kas jau yra, nuolat vystytų šalį be destruktyvių revoliucinių sukrėtimų. To aš noriu. Jei jie įtikins visuomenę, kad jai reikia kito kelio, gerai, tegul būna“, – sakė jis.
A. Lukašenka Baltarusiją valdo daugiau nei 30 metų.
Naujausi komentarai