A. Lukašenka: rusiškos naftos tranzitas per Baltarusiją gali sumenkti triskart

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, jog dvi iš trijų Rusijos eksporto naftotiekio „Družba“ per Baltarusiją gijų gali būti pradėtos naudoti naftos perpumpavimui priešinga kryptimi, o tai reiškia, jog rusiškos naftos tranzito per Baltarusiją apimtys sumažėtų triskart – nuo 60 mln. tonų iki 20 mln. tonų per metus.